Антироссийские санкции пошли на пользу Турции

Эрдоган на саммите Шанхайской организации сотрудничества

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как сообщает турецкий телеканал NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Самарканд для участия в мероприятиях Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве почетного гостя. Турецкий лидер впервые участвует в саммите ШОС с 2012 года, когда Турция получила статус партнера по диалогу ШОС. Эрдоган принял участие в заседании Совета, состоявшемся 16 сентября, а также провел двусторонние встречи с лидерами других государств. Турецкий лидер принял участие в мероприятии по посадке деревьев и посетил недавно построенную часть города, известную как культурно-этнографический комплекс «Вечный город». На следующий день турецкий лидер принял участие в открытии саммита, где выступил с речью на втором заседании саммита. Эрдоган провел двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, встретился с председателем Китая Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и, наконец, президентом России Владимиром Путиным. В ходе двусторонних встреч лидеры обсудили актуальные региональные вопросы и дальнейшую перспективу развития двусторонних отношений. Все встречи проходили в закрытом для прессы режиме.

Эрдоган: мы готовы к сотрудничеству во всех сферах!

Как пишет издание Haberrus, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, отметил, что «Турция готова к сотрудничеству во всех сферах». Турецкий лидер начал свое выступление с того, что поздравил Иран со вступлением в ШОС. «Мы стараемся укреплять наше сотрудничество с Азией во всех сферах. ШОС, в свою очередь, стала одними из ворот в Азию. Я верю, что совместными усилиями мы еще более укрепим наше сотрудничество. Однако мы сталкиваемся с такими проблемами, как экономический спад, сбои в цепочках поставок. В такой сложный период, когда требуется проявить единство, ряд стран проводит политику формирования новых преград на пути международного сотрудничества… Мы выступаем за прекращение конфликта в б. УССР дипломатическим путем. Мы искренне стараемся сделать все возможное, чтобы доставить зерно тем, кто в нем больше всего нуждается, особенно нашим братьям и сестрам в Африке», — сказал Эрдоган.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган в Самарканде

Эрдоган и Путин провели переговоры в Самарканде

Как пишет турецкая газета Cumhuriyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках двусторонних переговоров на саммите ШОС. Приоритетными пунктами повестки дня стали «Договор на поставку зерна», сирийский вопрос и непрекращающийся конфликт в б. УССР. Также сообщается, что наряду с обсуждением торговых отношений между двумя странами во время встречи с российским лидером Эрдоган запросил скидку на природный газ. Стало известно, что во время двусторонних переговоров Путин отметил следующее: «Мы получили предложения о возможности экспорта российского зерна из турецких портов». Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в реализацию достигнутых соглашений по вывозу зерна через коридор в Чёрном море. «В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», — отметил Путин, отвечая на вопрос об экспорте природного газа. Путин также сообщил, что «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без каких-то сбоев. «Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», — сказал он. Переговоры лидеров в конгресс-центре, где проходил саммит, длились около 40 минут.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в рамках двусторонних переговоров на саммите ШОС

Хакан Фидан отправился в Сирию

Сообщается о наступлении нового этапа в переговорах между спецслужбами Турции и Сирии. Глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан отправился в Сирию для встречи со своим коллегой. Корреспондент турецкой газеты Pencere Нурай Бабаджан в статье под названием «Фидан обсудил со своим сирийским коллегой вопрос эмигрантов», основываясь на четырех источниках, пишет, что он прибыл с сопровождением турецкой делегации. В статье отмечается, что за последние недели Фидан провел несколько встреч с главой внешней разведки Сирии Али Мамлюком в Дамаске. Главы разведывательных служб обеих стран обсудили вопрос организации встречи министров иностранных дел Турции и Сирии.

Беженцы готовятся направиться в Европу «конвоем»

Согласно статье, опубликованной в турецкой газете GazeteDuvar и основанной на материале израильской газеты The Jerusalem Post, сирийские беженцы планируют покинуть Турцию в составе «большой колонны» и переправиться в Европу. Сообщается, что беженцы собрались через социальные сети. Как пишет Jarusalem Post, в обращениях в социальных сетях отмечалось, что в последние годы положение беженцев, проживающих в Турции, ухудшилось, а сирийцы все чаще сталкиваются с расизмом. В заявлениях в соцсетях говорится: «Призываем международные организации, правозащитные организации и СМИ помочь облегчить переход конвоя в Европу».

Ramco68 Сирийские беженцы в Турции

Убит главарь сербской мафии

Как сообщает канал NTV, Йовица Вукотич, разыскиваемый на родине лидер клана «Скаляр», одной из ведущих организованных подпольных преступных организаций Сербии, погиб в результате вооруженного нападения в Стамбуле. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу три месяца назад сделал заявление о депортации лидера сербской мафии Йовица Вукотича. После убийства главаря сербской мафии в Стамбуле депутат Республиканской народной партии (РНП) Турции Али Махир Башарыр призвал Сойлу уйти в отставку. Нападавший на мотоцикле выстрелил в автомобиль, в котором находились Вукотич, его жена и дочь.

Зеленский наградил гендиректора турецкого производителя БПЛА Bayraktar орденом «За заслуги»

Как сообщает новостной портал Ahval News, Халук Байрактар, генеральный директор компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты Bayraktar, в своем аккаунте в социальной сети рассказал, что Владимир Зеленский наградил его «государственным орденом за заслуги». Ранее, участвуя на одной из передач, Байрактар ​​заявил: «Мы поддерживаем б. УССР, ее суверенитет и ее борьбу за независимость, наша компания никогда не будет поставлять БПЛА в Россию». Байрактар ​​в своем аккаунте в соцсетях использовал следующие высказывания: «Владимир Зеленский наградил меня орденом «За заслуги» 1-й степени. Выражаю ему за это глубокую благодарность. Я буду продолжать стремиться к миру, в котором царят мир и справедливость».

Maurice Flesier Bayraktar TB2

По турецкому судну, подозреваемому в контрабанде оружия в Ливию, был открыт огонь

Как сообщает новостной портал ArtıGerçek, 10 сентября береговая охрана Греции произвела предупредительные выстрелы по грузовому судну «Анатолий» (Anatolian), известному как бывший Mavi Marmara, по подозрению в контрабанде оружия в Ливию. В беседе с новостным сайтом Greek City Times официальный представитель министерства морского флота и островной политики Греции, который предпочел остаться анонимным, заявил, что судно типа ро-ро под флагом Коморских островов подозревается в перевозке оружия в Ливию, чем нарушаются санкции ООН. Чиновник сообщил, что судно не подавало сигнала, по этой причине его хотели остановить, греческая береговая охрана открыла огонь в воздух, а не по кораблю, после того как капитан отказался идти на контакт. Турция заявила, что судно хотели остановить во время плавания в международных водах, в то время как береговая охрана Греции утверждает, что судно находилось в территориальных водах Греции.

Два условия для Турции от Дамаска для участия в переговорах

Как пишет газета Sözcü, лидеры правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) оставили открытой дверь для диалога с администрацией президента Сирии Башара Асада. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении в прошлом месяце отметил: «У нас нет такой проблемы, как победить Асада или нет. Политический диалог или дипломатию между государствами прерывать нельзя». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также ранее заявлял, что спецслужбы Сирии и Турции поддерживают контакт. Бутрус аль-Марджан, председатель комитета по международным отношениям сирийского парламента, рассказал российской газете «Известия» о возможности сближения с Турцией. При этом Бутрус аль-Марджан заявил, что Сирия готова восстановить отношения с Турцией при условии, что Анкара «прекратит оккупацию северных сирийских районов и не будет оказывать поддержку «террористическим группировкам» на территории САР».

Греческая пресса: «Эрдоган находится в туре убеждения»

Согласно сообщению новостного портала SHaber, на повестке дня продолжает оставаться новая военная база США в портовом городе Александруполис, в 45 километрах от границы Греции с Турцией. Греческая газета Kathimerini обратила внимание на «александруполисский кризис» между Афинами и Анкарой. В статье, написанной корреспондентом Алексисом Папачеласом, говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно выносит на повестку дня вопрос Александруполиса и выражает свое беспокойство из-за присутствия США. Газета отметила, что увеличение присутствия США на базе в Александруполисе еще больше разозлит Эрдогана. Как пишет газета, когда Анкара увидит, что Александруполис также используется американскими военными кораблями, напряженность только возрастет.

Антироссийские санкции пошли на пользу Турции

Как пишет Haberrus, запреты на полеты, примененные в отношении России, и закрытие воздушного пространства стран — членов ЕС пошли на пользу турецкой авиакомпании Turkish Airlines и аэропорту Стамбула. Аэропорт Стамбула, на который не распространяются санкции против России, в августе стал самым загруженным аэропортом Европы, производя в среднем 1328 рейсов в день. Стамбульской аэропорт стал своеобразными воротами для России в другие страны. Аэропорт в летний сезон использовался и продолжает использоваться до сих пор миллионами россиян в качестве пункта пересадки в разные страны мира. Согласно отчету Европейской организации по безопасности аэронавигации (ЕВРОКОНТРОЛЬ) за август 2022 года, в то время как многим аэропортам Европы до сих пор не удалось достичь своих показателей по полетам до пандемии, стамбульский аэропорт увеличил количество рейсов на 2,5% по сравнению с августом 2019 года.

BİLGEHAN EMRE BİLGİN Аэропорт. Стамбул

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Начато оформление виз для граждан Туркмении, которые ранее въезжали в Турцию по безвизовому режиму. Граждане Туркмении, желающие въехать в Турцию, теперь должны будут оформить визу.

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис заявил, что, несмотря на «неприемлемые» высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Афины сохранят открытыми каналы связи с Анкарой.

Швеция объявила, что никогда не выдаст Турции лиц курдского происхождения в обмен на своё членство в НАТО.

Проиграв Франции, сборная по баскетболу Турции выбыла из Евробаскета-2022.

Около двух миллионов человек посетили концерт, организованный известным турецким певцом Тарканом на площади Гюндогду по случаю 100-летия освобождения Измира. Концерт вошел в мировую историю, войдя в пятерку лучших в списке «Самые лучшие концерты в мире». На этом концерте Таркан исполнил песню Geççek («Пройдет»), где подразумевается отставка турецкого правительства.

Турецкая Республика Северного Кипра запросила поддержку у Германии в решении газового кризиса с Турцией. Отметив, что у Берлина хорошие отношения с Анкарой, спикер парламента Республики Кипр Аннита Деметриу заявила, что Германия может использовать этот шанс для того, чтобы подтолкнуть Турцию к сотрудничеству, и что такое сотрудничество будет выгодно как для Кипра, так и для Европы и Турции.