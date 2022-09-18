Жители Германии не хотят экономить газ и электричество, пишет The Wall Street Journal.

Павел Шиллинговский. Интерьер с горящей печью. 1930-е

«В отличие от предприятий и бизнеса простые граждане не торопятся снижать потребление газа и электричества, что может привести к серьезным проблемам зимой», — сообщает издание.

Уточняется, что в первом полугодии текущего года в ФРГ на 15% за счет предприятий удалось уменьшить потребление газа и электричества. Вместе с тем жителей Германии хоть и беспокоят высокие тарифы на коммунальные услуги, однако отказываться от комфорта они пока не стремятся.

Сообщение The Wall Street Journal обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что никому мерзнуть не захочется и выходит, что жители Германии являются помехой для немецких властей в их намерении экономить энергоресурсы. Иные указали на то, что немцам в таком случае стоило бы задуматься над тем, что это правительство нужно менять.

«Совсем без граждан оно, конечно, легче было бы экономить…» — иронизирует Виктория.

«С кого же они тогда шерсть в виде налогов стричь будут?» — поинтересовался у Виктории unknown.

«Так далеко их правительство не заглядывает», — ответила ему (unknown) Виктория.

Иван Айвазовский. Зимний пейзаж. 1856 г

«Народец нынче не тот пошёл… Вообще, когда правительству мешают граждане, это уже не звоночек, а колокол, что надо [гнать прочь] это правительство…» — с сарказмом добавил S. H.

«Не удивлюсь, когда увижу, как немецкая власть начнёт открывать новые Освенцимы. Ведь геноциды им смешные», — отреагировал AlekZz, под смехом над геноцидом подразумевая реакцию Шольца на заявление Путина о том, что происходящее в Донбассе является геноцидом.

«Ну сами же дебилов избрали. Пусть хлебают», — не выдержал Io.

«Какой упёртый народ. Для них выпустили рекомендации по поеданию червей, тараканов, сверчков. Научили, как мыться тряпочкой, делать лучины. Что ещё им надо?» — не без сарказма спросила Tatiana.

«Ай, какие плохие граждане Германии! Мёрзнуть не хотят», — смеется Nataliya L.

«Предприятия легко нахлобучить штрафами за невыполнение «плана по сокращению затрат», а вот граждан так просто не прижмешь… Вот и вылезает несознательность», — отметила Настасья.

«Нет граждан — нет проблем», — шутит Евгений Львович.

«И это ещё холода не наступили», — подытожил «Крымнаш».