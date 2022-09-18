Юрий живёт в посёлке Никольское. Жизнь в этом месте идет под громкие звуки выстрелов, а простой поход за водой может оказаться последним выходом из дома. Юрий со своей семьей ведут список оставшихся в посёлке жителей, принимают от волонтёров и военных гуманитарную помощь и раздают её сельчанам, которые могут приходить в укрытие только по одному.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В интервью ИА REGNUM Юрий рассказал о том, как живёт прифронтовой посёлок, и поделился теми воспоминаниями, которые останутся с ним на всю жизнь.

ИА REGNUM: Давно вы здесь живёте? Сами местный?

Юрий: Не коренной, но здесь учился, в армию уходил отсюда. Приехал в 2006 году и по сегодняшний день я здесь проживаю с двумя своими сыновьями. Богдан, Олег — 14, 15 лет.

ИА REGNUM: Расскажите, когда здесь начались боевые действия? Как всё это проходило?

Юрий: Это началось у нас в марте. 12 марта у нас начались боевые действия. Услышали мы выстрелы, началась стрельба. Очень громко было. Потом выходили: военные бегали, киевские военные сначала бегали. Потом уже, 13 марта к вечеру, мы увидели, что российские танки зашли. Мы спросили у них: «Всё уже?». А нам сказали: «День-два потерпите. Вы услышите, всё будет хорошо». Ну по сегодняшний день в такой ситуации мы проживаем.

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ИА REGNUM: Специальная военная операция началась 24 февраля, у вас всё случилось 12 марта. Вот в эти две недели были какие-то попытки киевского режима устроить эвакуацию, как-то всех вывезти отсюда, что-то сделать?

Юрий: У нас даже военных не было до этого момента. Они приехали сюда за сутки до того, как начались здесь бои.

ИА REGNUM: Поселковая администрация никого не эвакуировала, особо ничего не делали?

Юрий: Никто, ничего.

ИА REGNUM: Получается, один день были бои прямо в самом поселке, да? Дальше ушла линия фронта чуть-чуть дальше на север или как?

Юрий: По словам, мы слышали, что вроде как пошли на север. Но так здесь и остановилось всё.

ИА REGNUM: Ежедневно вы что слышите? Только обстрелы или стрелковое, что вообще происходит?

Юрий: Всё-всё здесь слышно. И минометы, и били из танков. Видели, как прямо по домам били из танков. Мы вообще жили на верхней улице, это мы сюда уже ушли потому, что здесь более укромные подвалы. А так мы всё видели, как они туда с северной стороны стреляли из танков, стреляли из минометов и стрелкового оружия. Всё что можно.

ИА REGNUM: Они стреляют по военным только или они как-то выцеливают?

Юрий: Если они стреляют, когда здесь военных нет, значит, они стреляют и по мирному населению. Сбрасывают [гранаты] с дронов. Вот где мы пьем воду, они прямо сбросили с дрона. Меня даже ранило чуть-чуть.

ИА REGNUM: А с дронов сбрасывают — то есть просто видят людей, что собрались, и сбрасывают?

Юрий: На данный момент никого из военных здесь не было. Были местные, которые здесь проживали. Стоял, стоял, сбросил.

ИА REGNUM: Получается, с марта ничего не меняется? Всё одно и то же?

Юрий: Ну, по-разному. Были пару дней затишья. Но как такового… Можно сказать, ежедневно.

ИА REGNUM: Погибших много в посёлке?

Юрий: Есть погибшее мирное население у нас в посёлке. У нас с этой квартиры мужчина погиб от мины. На Васильевской стороне… Я не знаю количество человек, но мирное население гибнет.

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ИА REGNUM: От мины в смысле обстрела? Или наступил на мину?

Юрий: Нет, именно от обстрела, осколки.

ИА REGNUM: За пять месяцев у вас никакой местной администрации или комендатуры не образовалось?

Юрий: Вот именно у нас — нет. У нас передовая, боевые действия идут. Никто — ничего.

ИА REGNUM: То есть вы сами всё организуете? Вот я видел у вас список — как люди узнают, что нужно именно к вам прийти?

Юрий: По слухам, село ведь. Один другому сказал, передал.

ИА REGNUM: И вы составили этот список?

Юрий: Когда люди приходят, у них спрашиваю имя и фамилию, записываю. Чтобы хоть знать количество человек, которые остались. Мы думали, что нас здесь вообще меньше осталось.

ИА REGNUM: Вы посчитали? Я видел в списке 217 домохозяйств, в некоторых больше одного человека.

Юрий: Это 217 человек, которые на себя брали гуманитарку, их записывают. Есть два, три человека в семье. Один пришел за кого-то там получил, в таком плане.

ИА REGNUM: Откуда у вас еда? Только гуманитарка, да?

Юрий: Гуманитарка, военные. Помогают пайками.

ИА REGNUM: То есть своими?

Юрий: Естественно, своими сухпайками делятся. Плюс то, что вырастили, то, что не разбилось на огороде, картошка например.

ИА REGNUM: Много кто выехал за это время в Донецк? К родственникам или ещё куда-то?

Юрий: Естественно, много в Донецк. У нас много кто с Никольского находится за Волновахой сразу: Донское, Дмитровка, Бугас.

ИА REGNUM: А это была централизованная эвакуация или люди сами выехали?

Юрий: Кто выезжал своими машинами в разное время, то есть по несколько человек в день выезжало. Из Донецка приезжал мужчина, забирал, перевозил.

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ИА REGNUM: Почему вы не выехали? И те 300 человек, которые здесь остаются?

Юрий: У кого некуда ехать, одни не хотят покидать свои дома. У каждого свои на это причины. Я почему не уехал? Здесь мой дом, я здесь прожил. Думали, что будет день-два, как нам обещали, так уже… К такому не привыкнешь никогда, но…

ИА REGNUM: Какой самый запомнившийся случай за эти месяцы, яркое впечатление?

Юрий: Яркое всё в темных тонах. Я, наверное, на всю жизнь запомню, как они сбрасывали с дронов по мирным людям. Когда в соседний дом сбросили, там тоже человека… Именно гранаты сбрасывают в мирное население. С дронов уже меня ранило в плечо и за следующим домом тоже ранило мужчину.

ИА REGNUM: То есть вы вместе не собираетесь? Все по одному перемещаетесь? Какие правила вы для себя выработали за эти полгода, как уберечься?

Юрий: Мы стараемся быть ближе к подвалам. Как уберечь? Вообще, мы думали, что здесь быстро всё произойдет и мы будем спокойно жить, восстанавливать. Надеемся, что так и будет.

ИА REGNUM: Как вам кажется, чем всё это должно закончиться? Какие ваши надежды?

Юрий: Миром, естественно миром. Чтоб мои дети спокойно ходили в школу, не боялись взрывов, всего. Не прятались по подвалам. Будущее для них должно быть мирное, тихое, спокойное.

ИА REGNUM: А российское руководство или войска, что бы вы хотели, чтобы сделали?

Юрий: Это военные, они знают, что делать.

ИА REGNUM: Я понимаю, вас очень беспокоит, что очень долго не двигается фронт.

Юрий: Беспокоит, но мы это всё понимаем, потому что это всего лишь военная операция, а не война. Считаешь, что просто военные действия.

ИА REGNUM: Где хочется жить в будущем? На территории б. УССР, в России, в ДНР?

Юрий: ДНР как бы маленькая республика… Я думаю, что в России.