Расширение присутствия Североатлантического альянса у российских границ планировалось ещё несколько лет назад, заявил 17 сентября в ходе пресс-конференции в Таллине глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — сказал представитель альянса.

Он также уточнил, что речь идет о появлении в граничащих с Россией странах боевых групп бригадного уровня, которые в случае надобности подготовят к преобразованию в более крупные соединения.

Заявление главы Военного комитета НАТО обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в Североатлантическом альянсе ранее прикрывались заявлениями о том, что НАТО — это якобы оборонительный альянс, но было ясно, что он направлен против России. Иные подчеркнули, что признание представителя НАТО указывает на то, что Россия обоснованно начала специальную военную операцию на территории бывш. УССР.

«Они этого никогда и не скрывали», — написала Надежда.

«С мирными намерениями, естественно», — с сарказмом добавил «дядя Федор».

«Тогда какие вопросы? Мы защищаем свои границы», — отметил один из участников обсуждения.

«Они не только у границ, они прямо сейчас на [территории б. УССР] воюют», — отметил Nesting.

«То есть они косвенно признали, что СВО — правильное действие?» — задался вопросом Серега.

«Не правильное, а необходимое уже», — ответил Сереге Еримит.

«Не может быть, а как же сказка про то, что НАТО — чисто оборонительный блок?» — с сарказмом задался вопросом Леонид.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Очередное признание натовского фашиста в том, что именно они виновны в данной ситуации на [территории б. УССР]!» — пишет Vladimir.

«Говорит и не краснеет, тварь! А потом они будут говорить, что никто ничего не хотел расширять…» — не выдержала Li Bra.

«Несколько десятков лет. Они забыли уточнить», — подчеркнул Lisoid.

«То есть они, таким образом, подтверждают обоснованность СВО? Орали же, что мы все придумали…» — в недоумении Таня.

«Значит, правильно ударили первыми», — согласился Владимир.

«Да ну, не может быть! Нам же они в течение многих лет говорили, что это мы себе всё придумываем, что они не расширялись и что НАТО — исключительно мирный альянс», — отметила Оlga.

«Ну так и военные действия на [территории б. УССР] из-за того, что НАТО послало нас в ответ на требование не расширяться…» — добавила Елена.

«Весь смысл существования НАТО — уничтожение Руси. Причем неважно — коммунисты мы или капиталисты. Главное, сидим тут, понимаешь, на «их» богатствах, да ещё смеем их продавать…» — прокомментировал новость Dan Sun.

«Вы не понимаете! Это другое! НАТО — это оборонительный альянс! Они хотели нас оборонить!» — иронизирует Morita.

«Ничего себе! А я думал, что они расширяются случайно и хаотично, просто Россия случайно у них на пути оказалась!..» — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.