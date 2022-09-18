Нарастающий в Европе энергетический кризис заставляет специалистов придумывать новые способы экономии газа и электричества. Некоторые из них оказываются, мягко говоря, экзотичными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Один из методов ранее предложил нобелевский лауреат по физике Джорджо Паризи, по словам которого макароны можно приготовить и без огня. После закипания воды в кастрюле нужно бросить туда лапшу, закрыть крышкой и через две минуты выключить огонь. Предположительно, температура воды будет достаточной для доведения еды до готовности.

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Однако шеф-повар, преподаватель гостиничного и кулинарного мастерства Серджио Мария Теутонико в интервью La Repubblica считает, что приготовленные подобным методом макароны будут не такими вкусными. В свою очередь, для экономии энергии он предложил готовить пищу в работающей посудомоечной машине.

Предварительно, по его словам, курицу или рыбу нужно приправить, потом закрыть вакуумной упаковкой, чтобы исключить попадание внутрь чистящего средства, и положить в машину вместе с посудой. Если время мытья посуды достаточно длительное, то еда приготовится, заверил специалист.

Как выяснилось, свои предложения шеф-повар подробно изложил ещё в 2011 году в своей книге. Однако востребованы они оказались лишь спустя 11 лет, в связи с десятикратным ростом цен на энергоресурсы. Пользователи соцсетей, однако, остались не в восторге от перспективы готовки еды вперемежку с грязной посудой и чистящим средством.

«Да, приготовленная таким образом куриная грудка получается легче и нежнее, а ещё пахнет хлоркой! Очень вкусно», — издевается Артуро Дж.

«Если чистящее средство со вкусом лимона, то можно сэкономить на настоящем лимоне», — поддержал Паоло М.

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Многие комментаторы предлагают свои идеи, не менее абсурдные, чем предложение именитого шеф-повара, призывая не упускать потенциал автомобильных двигателей, стиральных машинок, фенов и других бытовых приборов.

«А я готовлю макароны под капотом машины, пока еду на работу или домой. Это работает с дизелем, хотя…» — пишет Андреа Ф.

«Я добавляю ригатони, когда моюсь в ванне», — добавил Пеппе Г.

«Это всё полумеры! Я кладу яйцо в карман рубашки и отправляю его в стиральную машину», — прокомментировала Лаура К.

«Каким же я был идиотом всё это время, до сих пор готовил в стиральной машине!» — смеётся Джованни А.

«Я не использую электричество, ем всё сырое и готовлю в желудке при 37 градусах», — предложила радикальный метод Мария Роза К.

Большинство всё же отмечает, что нелепые идеи для борьбы с энергетическим кризисом, которые предлагают гражданам со страниц авторитетных СМИ, призваны отвлечь народ от поиска виноватых в причинах этого кризиса.

«Скоро появится ещё один кулинарный гений, который предложит нам мыть морепродукты в унитазе. Всё для того, чтобы мы не вышли на улицы и не свергли тех, кто ввергает нас в нищету. Как грустно», — прокомментировала Сара М.

«Конечно, можно смеяться, хотя стоило бы плакать, к сожалению. Над нами издеваются всё больше и больше», — считает Орнелла Ф.

«Скоро многим нечего будет готовить. Множество предложений и идей для борьбы с кризисом, который может быть быстро решён отменой санкций против России. Но важнее выполнять приказы иностранцев», — отметил Марко К.

«Скоро появятся люди, которые не смогут позволить себе куриную грудку, не говоря уже о том, чтобы её приготовить», — добавила Анджела К.

«Вместо того чтобы продолжать нести бред, отвлекая от серьёзных вопросов, может, стоило бы задуматься над очевидным решением? Давайте оставим бытовые приборы в покое», — призвал Роберто П.

«Это всё сумасшествие», — заключила Ивана Дж.

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