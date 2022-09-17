Турция намерена вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), такую цель перед собой поставила Анкара. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Теперь нашим следующим процессом будут шаги по этой работе. В этом и заключается наша цель», — приводит слова Эрдогана Anadolu Ajansı.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие напомнили, что Турция состоит в НАТО и ей бы стоило для начала выйти из военного блока. Иные охарактеризовали стремление Турции вступить в ШОС попыткой усидеть на нескольких стульях. Были и те, кто напомнил также и о том, что Турция много лет является кандидатом на вступление в Европейский союз, куда страну не принимают.

«Эрдоган понял, что у Европы дела плохи?» — задалась вопросом Elena.

«А «старшие товарищи» дозволят?» — с сарказмом спросила Марина М., видимо намекая на Запад.

«На них США сразу санкции наложат… Он скорее всего захочет остаться в НАТО. Но его оттуда попрут», — считает «Отис».

«Видимо, НАТО в скором начнёт уменьшаться», — предположил Den.

«Продуманный восточный мужчина, я не удивлюсь, если он и в НАТО при этом останется», — смеется Юлия.

«А что, так можно было?» — смеется «Призрак Ухани».

«Пусть Эрдоган тогда выйдет из НАТО и сразу мы примем в ШОС. Даже если это разные блоки», — написал dexeanon.

«Он и в НАТО, в ШОС — везде хочет», — смеется Арина Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Пусть в НАТО сидит и разваливает по-тихому, как вступительный экзамен в ШОС», — пошутил Noniko.

«НАТО ему нужно для технического вооружения армии. А так… они… ненавидят друг друга. Он с Путиным ближе, чем с Западом», — считает «Тигр».

«На двух стульях никак не усидит, хочет попытаться на четырех? Седалища не хватит», — смеется Anna F.

«Эрдоган крутится как уж на сковородке: и в НАТО, и в ШОС, и Путин — лучший друг и «байрактары» [киевскому режиму], и газ из России и воздушный хаб, и завод строит на [территории б. УССР] по выпуску «байрактаров», а атомную станцию ему мы строим. Не понять, что за партнёр», — отметила Анжела С.

«Скоро США с Западной Европой окажутся в изоляции. В самоизоляции», — с сарказмом отметила Ирина.

«С ЕС продинамили Турцию, может здесь повезёт. Хотя, Турция со всеми умудряется сотрудничать», — пишет Антонина Л.

«ШОС? Когда беспилотники перестанете продавать [киевскому режиму]! Условия вступления, так сказать», — добавил Julia I.

«Вступление в организацию — это не только привилегии, но и обязанности», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Евросоюз теперь уже европейское кладбище, кто хочет жить, должен покидать этот союз, иначе — смерть…» — подытожила Olga H.