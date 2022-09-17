Бывш. УССР должна уступить свои территории Российской Федерации, Венгрии, Польше и Румынии. Об этом, как сообщает издание Adevărul, заявил бывший глава внешнеполитического ведомства Румынии, политолог Андрей Марга.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Я со всей ответственностью заявляю: [б. УССР] находится в неестественных границах», — подчеркнул он.

Политик указал на то, что б. УССР Венгрии должна отдать Закарпатье, Польше — Галицию, а Румынии — Буковину. По мнению эксперта, Российской Федерации б. УССР должна «уступить» Крым, а также Донбасс.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что русские земли в б. УССР это не только Донбасс и Крым. Иных возмутило заявление политика о том, что таким странам, как Венгрия, Польша и Румыния б. УССР должна просто взять и «уступить» земли.

«Только он не упомянул ещё русские регионы Харьков, Херсон, Днепропетровск и Запорожье», — отметил Oleg.

«Хоба, понеслась», — смеется Стас В.

«А долги [б. УССР] он на себя решил взять?» — иронизирует Svetlana F.

«Кто-то очень хочет на «Миротворец», — шутит Серёга.

«Маловато будет: Новороссия, Слобожанщина, Северская земля. А Волынь, Подолье — Белоруссии. Как-то так», — отметил Петр Ч.

«Вот стервятники, уже нацелились. Забыли Путина спросить», — отреагировал один из участников обсуждения.

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«Ну я думаю, что мужик он не глупый и видит, что Польша уже залезла лапой в этот «горшочек мёда», а остальным не предлагают, так чего тупить, называется», — с сарказмом отметил ToSheMin.

«Вообще-то не только румыны «так считают», — многие ручонки потирают… Чужими руками каштаны таскать все готовы. Фиг вам. При случае, если крохи останутся и хорошо просить будете… Посмотрим», — написала Natalie B.

«Вся [б. УССР] — это Россия», — добавила Marina Z.

«Ну Россия заберёт всё своё по историческому праву. И это не только Донбасс и Крым (который уже РФ). А остальные, кто там претендуют на свои куски, разбирайтесь сами», — пишет Дарья.

«А всего лишь требовалось не бомбить Донбасс и не ущемлять русскоязычное население, — теперь вот «друзья» [б. УССР] «делят» ее…» — задумалась «Zемля Zамёрзла».

«Как только политик становится экс, так у него сразу появляются мозги. А когда работали, своими мозгами пользоваться нельзя», — заметил Макс.

«Румынам и Польше — хрен, а не территории. С венграми можно поговорить о совместном использовании, например», — прокомментировал Vladimir G.

«Нормально придумал «уступить». Россия, значит, тратит ресурсы, теряет людей, а этим всё на халяву «уступят». Пусть выкупают потом», — возмутился 3222.

«Логично, искусственно созданное государство никак не может существовать в неестественных границах», — подытожила Марина М.