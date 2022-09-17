Интерес части пользователей соцсетей Грузии вызвала публикация американского издания The Washington Times, в которой говорится об «особенно большой угрозе», исходящей от встречи президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

На публикацию откликнулся грузинский аналитик Д. Г., который сообщил своим друзьям по соцсетям ее краткое содержание. «Си и Путин обещают, что будут действовать на мировой арене единым фронтом. Газета пишет, что это заявление Си и Путина вызвало панику в США. В Грузии встречу лидеров Шанхайской организации всерьез не восприняли… В чем реальность? А реальность жестока. Происходит то, что мир меняется. Время легких и поверхностных взглядов прошло. Мир меняется, правда, за счет огромных жертв», — пишет в соцсетях Д. Г.

На его пост откликнулись другие пользователи. Многие согласились с оценками грузинского аналитика.

«Демократы так «постарались» (!!!), что бросили Россию и Китай в объятия друг другу. А ведь у Трампа были совсем другие планы», — написал Г. Г.

«Нравится кому-то Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган, Алиев, Лукашенко, Орбан и даже Болсонару или нет, но они настоящие политики. А коллективным Западом управляют клоуны, которые ничего общего с политикой не имеют», — откликнулся Д. М.

«Западом-то правят клоуны, это так, но эти клоуны — прислужники масонов… Их никто ни о чем и не спрашивает… Дирижер там совсем другой…» — пояснила Н. Ч.

Хосе Гутьеррес Солана. Клоуны

«И это та распавшаяся Россия, которая, как пишут они, за соломинку хватается)))», — отозвалась Т. Т.

«Китай затаился, ожидает ослабления России, никакой российско-китайской коалиции не будет. Китай имеет претензии на многие территории России, и это уже вносят в школьные книги по географии. С этой точки зрения сильная Россия Китай никак не устраивает», — вмешался в беседу М. М.

«Это вопрос будущего, и если верить предсказаниям, именно Китай предаст Россию, но сейчас никто ее развалить не смог, и это факт, и он (Китай) стоит рядом с ней против Запада», — ответила Т. Т.

«Да, но этот «бедный, униженный Путин» сидел, оказывается между тех «волков», что кричали «с Путиным покончено». А как же? (мечтатели они)», — высказалась Л. К.

«Видно, кто ты есть. На него и не надейся. Именно Путин будет тем, кто подбросит тебя в воздух и покончит с твоей жизнью на земле. Выход в том, чтобы руками грузин спасти мир, но грузинский народ этого не хочет», — обратилась к Л. К. пользователь К. Б.

А пользователь Т. Н. сослался на некоего знатока Пионтковского, который утверждает, что «решение об уходе Путина принято».