Решение министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер направить письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина с требованием отстранить сборные России и Белоруссии от чемпионата Европы 2024 года стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Со слов Фезер, Россия нарушает международное право, а Белоруссия как ключевой её союзник разделяет эту ответственность. Именно поэтому, по мнению главы МВД Германии, российская и белорусская сборные должны быть исключены из всех международных футбольных турниров. Министр внутренних дел ФРГ на этом не остановилась, а пошла дальше. По её мнению, футбол должен проявить ответственность и показать России, что ей нельзя нарушать права человека.

Выходит, что высшее должностное лицо Германии пытается навязать свою волю международной футбольной организации, которая провозглашает принцип «спорт вне политики». Именно эту самую политику Фезер старательно пропихивает в спортивные мероприятия, чтобы оказывать воздействие на Российскую Федерацию.

«У сборной России по футболу и у самой неплохо получается отстраняться от всяких там чемпионатов. Помощник нашёлся, блин. Валера, верим!» — написал Денис Б.

Многие пользователи забеспокоились, что Россию и так исключили откуда только возможно, а теперь пытаются покуситься на последний оплот свободы от политики — футбол.

«В кое-то веки у команды нормальный тренер появился, никто никаких амбиций космических не испытывает, просто футбол, просто эмоции, без миллионов и миллиардов вливаний. И тут на тебе! Наши футболисты заслуживают того, чтобы выступать!» — пишет Максим К.

Некоторые комментаторы отмечают, что футбол — это вообще не забота министра внутренних дел Германии, но, судя по всему, ей приходится этим заниматься, поскольку того от неё требуют американские хозяева.

«Причём здесь глава МВД Германии и международный футбол? Не по Сеньке шапка», — отметил Сергей К.

Olaf Kosinsky Нэнси Фезер

«Ну вот куда она-то лезет? Что она понимает в спорте, почему её так это волнует? Пусть лучше заткнётся и пойдёт поучит мировые спортивные правила», — предлагает Александра С.

Часть людей напомнила, что нарушения прав человека руками западного общества не привели к отстранению европейских сборных по футболу.

«Интересно, что никто не отстранял Францию, когда она бомбила Ливию. А когда бомбили Ирак и Югославию, так там вся Европа руки в крови замарала, и что? Кто-то кого-то осудил, что ли?», — подметил Альгирдас Г.

«Европа пытается заниматься дискриминацией по наличию паспорта Российской Федерации. Это фашизм чистой воды», — считает Тимур М.

Нашлись и те, кто отмечает, что раз Германия собирается играть против правил, то и у России будут в таком случае окончательно развязаны руки.

«Если они пойдут на этот шаг, то я в свою очередь призываю отстранить на все остальные зимы Германию от природного газа из России. Отапливайтесь как хотите», — написал Виктор У.

Напомним, 17 сентября Der Spiegel опубликовало материал, согласно которому министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер направила письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина с требованием отстранить сборные России и Белоруссии от чемпионата Европы 2024 года.