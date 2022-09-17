Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригрозил России последствиями, если Российская Федерация на территории б. УССР захочет применить химическое или ядерное оружие. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По словам Байдена, Российскую Федерацию в данном случае сделают таким изгоем, каким она не была никогда. Он также добавил, что применение указанных видов вооружения «изменит облик войны», с которым не сталкивался мир с 1945 года.

Заявление Байдена обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутили слова американского лидера, ведь США в 1945 году устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Иные выразили опасение, что США намерены устроить провокацию.

«Интересно, американцы сильно пострадали и стали изгоями после ядерной бомбёжки Японии и убийства сотен тысяч мирных граждан? Или это другое?» — задался вопросом Andrei K.

«Уж чья бы корова мычала, а американская — молчала!..» — отреагировала Ольга Х.

«Пока что ШОС и БРИКС набирают обороты, и всё больше стран присоединяются к России и Китаю. А Байден войдет в историю, как Горбачев, только тот разрушил СССР, а этот — разрушил Америку», — написала Olga S.

«Ему на том свете прогулы уже ставят, а он еще угрожает», — возмутился Андрей Л.

Рембрандт. Самсон угрожает своему тестю (фрагмент). 1635

«Если прилетит что-то из ядерного оружия, то воевать там уже будет некому и спасать некого. Не будет ни победителей, ни проигравших», — пишет «Злобный Фикус».

«Единственная страна, которая применила ядерку, и всех еще пугают, что, мол, кто-то ее применит…» — отметил Petr G.

«А Путину и стрелять не надо. Краник на газе и нефти перекрыл. И Байден может говорить всё, что хочет. Скорей всего, так и будет», — добавил Denis.

«После этого ни изоляторов, ни изолируемых просто не останется», — отметил Vova C.

«Что-то память мне изменяет… Напомните, какая единственная страна дважды применила ядерные бомбы и бомбила Югославию обеднённым ураном?» — спросил Rei_and, подразумевая США.

«Кто бы говорил! Единственная страна в мире, которая применяла ядерное оружие против других стран — это Штаты! При том, что необходимости в применении ядерного оружия против Японии не было — они и так уже проиграли ту войну. А на протяжении последних лет Америка бомбила Ирак и Югославию бомбами с обедненным ураном… Просто потому, что им так захотелось. При этом Америке эти страны не угрожали и расположены на другом континенте. [Б. УССР] же соседняя страна, которая напрямую высказывалась с угрозами в адрес России, при этом — ядерным оружием. Для создания ядерного оружия у [киевского режима] было всё, потому игнорировать эти угрозы было нельзя и относиться к ним нужно крайне серьезно», — отметил Серёга.

«У кого что болит, тот о том и говорит. Не будь у России ядерного оружия и средств гарантированной доставки оного по назначению, Америка бы давно уже руками [киевского режима] нанесла бы ядерный удар по России», — добавил Алексей Е.

«Как только американцы делают такие предупреждения — ждите эксцессов с химией или с радиоактивными материалами. Всё это уже было», — подытожил Валентин.