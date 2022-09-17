Видео боя во время специальной военной операции на территории бывшей УССР, в ходе которого российский БТР-82А одержал победу над американским бронетранспортёром M113 киевского неонацистского режима, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

В результате боевых действий российскому бронетранспортёру удалось поразить своего американского конкурента М113 с нацистским экипажем внутри. Причём вражеская техника по большей части осталась «жива», военнослужащим российской федерации удалось захватить БТР, доставшийся нацистам от США, поскольку киевские боевики бросили свою технику и просто сбежали.

«И всё-таки, насколько же у нас крутая техника военная используется в ходе спецоперации! Да и военные наши настоящие молодцы!» — пишет Алла М.

Многие пользователи отметили, что американские поставки вооружения по большей части представляют собой старую, отжившую свой срок технику, которой следовало бы стоять в музеях, а не пытаться соперничать с российскими современными бронетранспортёрами.

«Ну это, ради справедливости стоит отметить, был неравный бой. Всё-таки современные российские БТРы, пускай даже и на советской базе, на голову превосходят допотопные американские консервные банки», — написал Алексей Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский бронетранспортёр отличается от американского не только годом производства и моральным состоянием, но и более мощным и современным вооружением. Так, БТР-82А сумел легко обездвижить вражескую технику благодаря пушке с огромной огневой мощью.

«А как должно было быть? Это логично, что современный российский бронетранспортёр эффективнее старья, снятого с вооружения. Да, 30-мм пушки реально круче 12,7-мм», — подметил Андрей С.

Дарья Антонова ИА REGNUM БТР 82-А

«А кто-то вообще может сомневаться в военной мощи России? С нашими возможностями любой неприятель будет повержен», — убеждён Александр Р.

Часть людей считает, что даже самой современной техникой должен управлять профессиональный экипаж. Поэтому в этом бою одержал победу не только технический прогресс, но и российский солдат.

«БТР, каким бы он хорошим ни был, здесь ни при чем. Это экипаж — мастера. Разнесли врага к чёртовой матери, а сами ушли из-под обстрела, сохранив личный состав и технику невредимой», — указывает Александр Н.

Ряд пользователей указывает на то, что, имея лишь допотопные образцы бронетехники, ВСУ не смогут оказать какого-либо достойного сопротивления наступлению Вооружённых сил России. Вариант у нацистов один — как и прежде попытаться забросать своего оппонента трупами мобилизованного населения бывшей УССР.

«Это всё для ВСУ должно быть печально. Может быть, против пехоты М113 и поможет, но и то недолго, пока гранатомётчик не появится», — отметил Иван Е.

«Практически всё оружие, поставляемое Западом нацистам, — ржавый хлам со складов. Вот «Химарсы» — это да, штука грозная. В остальном же янки просто наживаются на дурачках из [бывш. УССР]», — поделился своим мнением Артём Г.

Напомним, 17 сентября Министерство обороны России опубликовало видео боя во время специальной военной операции на территории бывшей УССР, в ходе которого российский БТР-82А одержал победу над американским бронетранспортёром M113 киевского неонацистского режима.