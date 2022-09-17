Заявление посла Российской Федерации в Канаде Олега Степанова о том, что Киев пытается повторить в Изюме сценарий чудовищной провокации по примеру событий в Буче, чтобы мобилизовать западное сообщество вокруг себя в преддверии начала недели высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН), стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иероним Босх. Несение креста (фрагмент)

«Вообще не удивительно. В конце концов, Зеленский ведь любит фильмы снимать, а прошлый его фильм с названием «Буча» Западу зашёл. Так теперь он, видимо, хочет создать «Буча 2.0», — пишет Кирилл В.

Многие пользователи убеждены, что именно этим сейчас и занимается руководство киевского неонацистского режима — готовит информационную атаку против России, чтобы обвинить её в страшных преступлениях, которых она, само собой, не делала.

«Они им верить будут, как будто, потому что так надо. На Западе хотят Россию очередной раз унизить и весь российский народ. Они уже не стесняются говорить, что нас всех надо уничтожить, как нацию и детей наших тоже, но при этом обвиняют нас же во всех смертных грехах», — отметила Рэя Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что на этот раз в Изюме будет намного более мощная информационная бомба, с которой российскому руководству так или иначе придётся иметь дело на предстоящей Генеральной ассамблее ООН.

«Для меня странно только то, что они до сих пор этого не сделали. Видать в этот раз решили качественней отыграть спектакль, без видимых ребёнку перлов», — считает Den D.

Часть людей пишет, что из-за излишней миролюбивости и неготовности наносить удары по вражеским центрам принятия решений российское командование подкладывает мину под международную репутацию нашего государства.

«У меня вопрос. Почему Зеленский ходит спокойно по Изюму? Это же один в один история, какая была в Буче! Не одна ракета не ударила по Банковской, по центрам принятия решения. Может хватит с ними нянькаться?» — спрашивает Евгений А.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Территория б. УССР. Буча

Нашлись и те, кто отмечает, что наступил момент, когда Россия должна перехватить инициативу и разрушить все нацистские планы, включая попытку устроить вторую Бучу.

«Увы, но российское руководство само виновато, что так всё происходит. В ситуации с Бучей Кремль сам пошёл на уступки киевским нацистам, отведя войска в рамках «жеста доброй воли». В итоге появилась в информационном пространстве «Буча», как место, где Россия якобы устроила чуть ли не геноцид. За такую постановку Зеленскому и Ко дали огромное количество оружия и денег. Теперь история повторяется. Харьковская область. Тут уже российская армия сама отступила под напором ВСУ. Сейчас убьют пару сотен мирных жителей, а потом внезапно найдут могилы. Кто будет виноват?! Вопрос риторический. В итоге Киев также получил средство для информационного нападения. У меня вопрос: а наша власть понимает вообще, что она делает, с кем она воюет? И главное: Генштаб РФ знает, как этого врага победить? Давайте сделаем так, чтобы наши парни не зря погибли!» — написал Никита В.

Напомним, 17 сентября посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости о том, что Киев пытается повторить в Изюме сценарий чудовищной провокации по примеру событий в Буче, чтобы мобилизовать западное сообщество вокруг себя в преддверии начала недели высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций.