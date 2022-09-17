* Галкина — запрещённая в России организация

Включение российского телеведущего и комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр физических лиц — иностранных агентов стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Годфрид Схалкен. Предательство Иуды (фрагмент)

Согласно информации на сайте Министерства юстиции России, артист получал финансирование из бывшей УССР, что свидетельствует о его ангажированности. В данный момент телеведущий находится за пределами Российской Федерации, которую он покинул после начала специальной военной операции России.

«Скоро Новый год и Голубой огонёк. Чувствую, что отменят этот балаган и люди наконец-то без лицемерного зомбоящика встретят праздник», — написал Леонид Х.

Подавляющее большинство граждан посчитало такое решение правильным, ведь российский телеведущий уже успел сбежать за границу и наговорить с три короба гадостей в отношении Российской Федерации.

«Правильно! В разработку спецслужбам и «на карандаш» всех провокаторов-пацифистов, провокаторов-саботажников, вражеских пособников, топящих против России, против защиты нашего народа, топящих против нашей армии в угоду врагам», — призывает Ирина Ф.

«Как он низко пал и сломал свою карьеру! Теперь он официально признан иноагентом, просто позор! Нет ему дороги обратно в Россию», — написала Сюзанна С.

«И правильно. Артист эстрады и разговорного жанра слишком много наговорил против России», — отметила Любовь К.

Цитата из видео «Галкин разыграл Баскова» Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Некоторые комментаторы отмечают, что артист буквально встал на сторону врага, начал его защищать и как будто бы не замечать всех тех преступлений, которые совершал и продолжает совершать киевский неонацистский режим.

«По заслугам. Этот Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уже наговорил достаточно, чтобы в какой-нибудь западной стране «развитой демократии» его бы уже давно посадили. А у нас с этими уродами ещё цацкаются», — пишет Артём Л.

Часть людей сетует, что такой известный артист позволил себе предать народ России и занять сторону нацистов.

«А когда-то его любили, обожали. Вот она — двуличность. Человек может высказывать своё мнение, но не лгать и занимать сторону врага», — поделился своим мнением Юрий О.

«Да давно всем пофиг на этого клоуна, его вообще последние лет пять видно не было, а тут он на фоне спецоперации решил дать о себе знать политическими воплями, плавно переходящими на визг. Короче, этакий самопиар», — считает Сергей С.

«Предатели всегда были во времена всех войн и конфликтов. Таким, как Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), всегда стыдно, когда их Родина решает постоять за себя и за свой народ. Ему важнее то, что подумает Запад, не заберёт ли он у него деньги и недвижимость за рубежом. Эти артисты не считают себя частью народа, они «люди мира», а проще говоре, те, кто служит любому, кто платит», — указывает Андрей Б.

Нашлись и те, кто считает, что подобным иноагентам стоит кануть в Лету в информационном плане, чтобы никто о них не говорил и никто их не вспоминал.

«Просто уберите это лицо отовсюду! Тотальное забвение — лучшее средство!» — считает Александра К.

Напомним, 16 сентября на сайте Министерства юстиции России была опубликована информация, согласно которой российский телеведущий и комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включён в реестр физических лиц — иностранных агентов. (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)