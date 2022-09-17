В среду, 14 сентября, гроб королевы Елизаветы II доставили из Букингемского дворца в Вестминстерский зал, где он в течение четырех суток должен находиться в неподвижном состоянии перед тем, как королева будет похоронена. Похороны пройдут в понедельник, 19 сентября. Все желающие проститься с королевой могут это сделать в Вестминстерском зале. По официальным сообщениям, приблизительное время ожидания в очереди составляет 14 часов, при этом пользователи социальных сетей рассказывают о том, что они стояли в очереди сутки, а кто-то даже больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Однако общая очередь действует не для всех, депутаты и члены палаты лордов могут пройти и отдать дань уважения королеве вне очереди и провести с собой еще четырех гостей. Это же правило касается и многих государственных служащих, которые работают в парламенте, но не являются его членами. Однако такой привилегией могут воспользоваться не все, кто работает в здании Вестминстера, так, например, правило не распространяется на уборщиков и охранников.

Эту проблему неравенства бурно обсуждают в социальных сетях, обращая внимание на то, что к работникам без должностей относятся как к людям второго сорта.

Многие пользователи недовольны тем, что ко всем обычным людям, которые стоят в очереди, относятся так, будто у них нет работы и семьи, которую нужно кормить.

«Ну тут всё понятно. По крайней мере, у них есть работа, на которую им нужно ходить. Ой, хотя подождите, у нас у всех она есть!» — написал @smurfing66.

Некоторые комментаторы отметили, что члены парламента не только проходят без очереди, но они еще и не работают, что вызывает еще большее недовольство.

«Это же бред, не так ли? Они и так не работают до октября, так что они находятся в идеальном положении для того, чтобы стоять в очереди», — отметил @garratt_al.

«Это было бы честно, если бы они реально потом на работу пошли, но, видимо, они этого не сделали. Так что всё как обычно, одно правило для правящей элиты, другое для всех остальных», — прокомментировал @minmcbride_.

Леандро Бассано. Богач и нищий

Среди комментаторов есть те, кто стоят в очереди далеко не первый час и видят, кого пропускают просто так. К «высшему» классу они отнесли не только членов парламента и госслужащих, но и журналистов.

«Это касается не только депутатов, сотрудники телевизионных компаний тоже заходят без очереди. Если у кого-то еще есть иллюзии того, что правила равны для всех, то вы это вряд ли переварите», — прокомментировал @sumanth_ivk.

«Некоторые люди думают, что они равнее других, хотя это неправда. И думают они это только потому, что они всего лишь ведущие на телевидении», — написал @Brimson1.

Часть пользователей отметили, что толпы людей стоят в очереди, чтобы посмотреть на труп человека, который стал монархом просто потому, что ему повезло родиться в королевской семье. Здесь равенством даже не пахнет.

«Люди не могут привыкнуть к концепту того, что некоторые животные равнее других животных. При этом они стоят в очереди, чтобы посмотреть на королеву, у которой были власть и богатства с рождения. Где тут здравый смысл?» — поинтересовался @MrsLaraBoyd.

«Очень смешно. Люди, которые жалуются на это и говорят, что к нам ко всем должно быть одинаковое отношение, сейчас ведь реально стоят в очереди, чтобы посмотреть на монарха, который был олицетворением классового деления общества. Или это только я вижу в этом во всём иронию?» — добавил @bsmithers.

Ряд комментаторов считает, что проблем можно было бы избежать при правильной организации всех мероприятий, посвященных прощанию с королевой, но в Британии этого, к сожалению, никто не умеет делать.

«Членов палаты лордов и палаты общин нужно было пускать до того, как пускали всех остальных. И это должны были бы быть только сами депутаты и пэры. Их семья и друзья должны были бы стоять в очереди, как и все остальные обычные люди. И им должно быть стыдно, что им удалось пройти без очереди», — считает @copperbeardy.

Пользователи, которые пытаются оправдать происходящее, объясняют это соображениями безопасности.

«А хотел бы какой-нибудь депутат застрять в толпе своих избирателей, стоять с ними часами, когда вокруг только финансовый кризис? (Тут немного сарказма). На самом деле просто подумайте, сколько им понадобится охраны», — написал @steelmaximums.