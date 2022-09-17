По итогам выборов 31 тысяча депутатских и начальствующих кресел вновь приобрела или сохранила своих хозяев. Избрано 14 глав регионов, а в Республике Адыгея главу избрали путем голосования в парламенте. В шести регионах прошли выборы депутатов законодательных собраний. На канцелярском жаргоне результат этого процесса продолжает называться «замещением депутатских мандатов и выборных должностей».

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов. 1755

Меньше года прошло после утверждения В. Путиным Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. В соответствии с ними должна формироваться, как выразился президент Российской Федерации, вся «архитектура документов стратегического планирования», которые непосредственно касаются всех уровней публичной власти. Единый день голосования — первое значимое общественно-политическое публичное мероприятие федерального, регионального и муниципального значения, когда разговор на эту тему был более чем уместен.

Для терминологического словаря, который используется в чиновничьем обиходе, слово архитектура — необычное выражение. Оно — от лат. architectura или от греч. аrchiteckton, обозначающих зодчество или искусство. Зодчество или искусство проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную среду для жизни и деятельности человека. Применение В. Путиным этого выражения весьма примечательно: понятие может привнести образность в сухостой структурно-функционального описания государственной политики в разных ее сферах. Термин даже кажется не только выразительнее, но и содержательнее, дает надежду на прекращение прироста из без того огромной массы стратегических документов, а оставшимся — придаст новое качество.

Все участники политического процесса, и в первую очередь субъекты Российской Федерации и парламентские партии, теперь должны были бы засучить рукава и проинвентаризировать, в какой степени разработанные стратегии развития регионов и программные политические документы соответствуют президентским стратегическим приоритетам. В региональных стратегиях должна сохраниться специфика территории, но цели, задачи, показатели надо скорреспондировать с целями, задачами, показателями документов стратегического планирования Российской Федерации.

Уильям Хогарт. Выборы

По существу, это неотложная и трудоемкая задача для всех региональных органов госвласти, для всех региональных отделений парламентских политических партий и претендующих на власть общественно-политических организаций, она — в интересах единства российского государства. В начале «нулевых» годов в стране проводилась труднейшая кампания по приведению, к примеру, региональных законов в соответствие Конституции РФ. Тогда, по данным Генеральной прокуратуры, каждый второй закон из числа принимаемых субъектами Федерации содержал нормы, противоречащие федеральной Конституции. За период с 1999 по 2000 годы Министерством юстиции РФ проведена экспертиза более 2400 нормативных правовых актов субъектов Федерации, в результате которой около 20% актов оценены как несоответствующие Конституции Российской Федерации и федеральным законам. При этом наиболее характерным нарушением, как правило, являлось регулирование вопросов, отнесенных к предметам федерального ведения, вмешательство в деятельность федеральных органов исполнительной власти. Были отменены или изменены нормативные акты в 50 субъектах Российской Федерации. Отчасти причина несоответствий заключалась в том, что федеральный центр хронически опаздывал с принятием соответствующих законов, поэтому разрабатывалось свое законодательство опережающими темпами. Это происходило в соответствии с решением Конституционного суда Российской Федерации, который неоднократно подтверждал право субъектов Федерации принимать собственные законы по предметам совместного ведения, если отсутствует федеральный закон.

Намерение ИА REGNUM проанализировать архитектурный процесс регионального и партийного стратегирования возникло давно. Накапливался материал, но публиковать какие-либо выводы перед выборами 11 сентября, когда программы кандидатов сверстаны и утверждены на съездах партий, казалось контрпродуктивным. Со всех точек зрения. Теперь выборы позади. Можно без ущерба для имиджа претендентов на государственные и муниципальные органы власти и местного самоуправления перейти к анализу, начиная с предвыборных обещаний партий. И этим — при желании — могут воспользоваться все субъекты общественно-политического процесса, а общественному мнению будет дан ориентир.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1755

Наиболее расцвеченной в буквальном и переносном смысле слова оказалась программа Московского городского отделения КПРФ на муниципальных выборах в Москве 2022 г. Процитирую: «Москва — политическое сердце России. Выбирать предстоит не только депутатов, но и вектор развития: город для избранных или город для людей. Сегодня Москва — один из самых дорогих городов в мире, его блестящие витрины дорогих магазинов сверкают товарами, недоступными для большинства. Это мнимое благополучие даётся ценой деградации социальной сферы: записаться на приём к специалисту в поликлинику всё сложнее, школа перестала воспитывать детей и даёт всё меньше знаний, порядка миллиона москвичей живёт в нищете. В городе свирепствует строительная олигархия, продолжается коммерциализация всех сфер общественной жизни, нарастает перенаселённость. Многие вопросы градостроительства, экологии, транспорта, социальной защиты населения и т.п. решаются в интересах капиталистов, в то время как право народа на достойную жизнь всё чаще попирается. Власть капитала не стремится слышать мнение людей и не желает лишаться господствующего положения, поэтому всё чаще на выборах происходят нарушения, голосования подменяются «Активным гражданином», а публичные слушания и вовсе отменяют».

То, что выделено в цитируемом тексте, говорит о том, что авторы, во-первых, писали, как бы опасаясь ответственности за наветы, поэтому использовали безопасные выражения. Во-вторых, подзабыли уроки Ленина, который даже сложный и подцензурный очерк «Империализм как высшая стадия капитализма», сумел написать ясно, конкретно, недвусмысленно, понятно и увлекательно. В-третьих, главное: ни одного контраргумента программе развития Москвы, представленной С. Собяниным, которого коммунисты планируют сменить. Относительная конкретика такова: избрав максимум муниципальных депутатов во всех районах столицы, получив контрольный пакет голосов в местных советах, гарантированно выдвинуть своего кандидата в столичные градоначальники.

Джордж Калеб Бингем. Выборы в округе. 1846

В отличие от КПРФ программа Собянина более похожа на ленинские тексты. Она — подробная, оцифрованная и могла бы считаться безупречной, если бы не одно «но»: мэр назвал региональное отделение партии «Единая Россия» автором этой программы и таким образом обидел москвичей как читателей и сотрудников мэрии, правительства, префектур как соавторов. И явно «поскромничал»: это именно его программа как главы города, и слукавил: для выборов мундепов такой программы не требуется. Поэтому коммунисты и другие субъекты выборов в Москве обязаны демонстрировать свое желание и готовность к управлению мегаполисом, обязаны атаковать программу мэра как минимум. Убедить избирателей не лозунгами, а фактами негодной, с их точки зрения, практики работы меняемых органов местного самоуправления. Представить свои программы с цифрами и расчетами не хуже конкурентов, как максимум. Вместо этого в программе регионального отделения КПРФ покусывания типа таких: «Дело дошло до того, что в одном подъезде два гвоздя могут забивать две разные фирмы». Несерьезно. Неправильно. Неуважительно.

Попытка отыскать в компартийной программе обещанные «конструктивные меры по преодолению городских проблем в части экологии, транспорта, промышленности, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, сохранения рабочих мест, борьбы с преступностью и наркоманией, борьбы с коррупцией» оказалась безуспешной. Можно было бы не анализировать программу, однако на выборах всех уровней у КПРФ есть и будет свой электорат. Поэтому для федеральной политической партии нужно было увидеть центральную проблему программы Собянина+московской «Единой России», которую они выразили в главном лозунге: «Сделаем Москву лучшим городом Земли для всех поколений москвичей!» В чем здесь проблема? В том, что Москва — это столица Российской Федерации, центральный город для всех граждан Российской Федерации, а не только для москвичей. И коммунисты так и написали: «Москва — политическое сердце России. Выбирать предстоит не только депутатов, но и вектор развития». Значит, стратегия развития страны не может оказаться вне общей архитектуры стратегий страны, как выразился президент Российской Федерации. Столичный статус и стратегия развития Москвы должны быть частью общей архитектуры, а не ее особняком, выпирая могуществом, полученным благодаря столичному положению. «Столица И регионы» — вот лозунг, а не «Столица или регионы».

Альфред-Анри Брамтот. Всеобщее избирательное право. Эскиз. 1889

«Новизна» партии «Новые люди» в выборной кампании 2022 года — в продолжении эксплуатации слова «новые» и в представлении своей предвыборной программы как необычной программы (что верно, если забыть всё то, что происходило на российских выборах, пока партии «новых людей» в природе не было). «В ней нет абстрактных обещаний, популизма и спонтанного креатива политтехнологов. Каждый пункт этой программы написан самими жителями. Мы провели десятки круглых столов с экспертами, сотни фокус-групп и интервью с активистами, опросили на улицах и во дворах тысячи москвичей. Затем обобщили наиболее острые и часто встречающиеся проблемы и сформировали эту программу. Финальный документ получился пёстрым, в чём-то несовершенным, но за каждым его пунктом стоят реальные проблемы, которые волнуют жителей Москвы. Более того, мы продолжим работу над программой до того момента, пока не закроются участки для голосования на муниципальных выборах. Программа будет дополняться и совершенствоваться до 20:00 11 сентября 2022 года. И любой неравнодушный житель Москвы сможет принять участие в этом процессе. Мы открыты для новых идей, конструктивных предложений и адекватной критики. Когда участки для голосования закроются, готовая программа станет наказом для наших избранных муниципальных депутатов на весь срок их полномочий». Руководство партии считает, что «пришло время для новой политики, новой демократии и новых людей. На этих выборах докажем это на практике».

Старо как мир. Новизна — это не то новое, что появляется сегодня в головах молодых политиков в силу недостатка опыта. Новизна — в путинской «архитектуре стратегий развития», в архитектуре приоритетов ее развития. Они выражены в национальных целях развития, сформулированных президентом Российской Федерации.

Меморандум регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в городе Москве на выборах депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований в городе Москве 9–11 сентября 2022 г. состоит из разделов-лозунгов: «Как жить — решать москвичам», «Вернуть бесплатную медицину в шаговой доступности», «Бесплатный городской транспорт и питание в школах», «Защитить культурное наследие столицы», «За зеленую Москву». И концовка в формате когнитивного диссонанса: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, поддерживающая курс президента В. В. Путина, с одной стороны, а с другой — являющаяся непримиримым противником стремящейся к монополии на власть партии чиновников, становится сегодня ЕДИНСТВЕННЫМ шансом москвичей на установление независимого, заинтересованного в решении реальных проблем москвичей местного самоуправления». И, как водится, никаких доказательств того, что их программа — эффективнее программы Собянина.

Альфред-Анри Брамтот. Всеобщее избирательное право. 1891

Наконец, про ЛДПР. Центральный аппарат этой партии тоже выпустил предвыборную программу на 2022 год. Ее содержание таково, как будто в этом году должны были состояться выборы президента Российской Федерации или депутатов Госдумы. Или — те и другие одновременно, поскольку по-прежнему у бывшей вождистской партии нет деления/разделения властей. Зато программы территориальных отделений явным образом отделяют местных элдэпээровцев от их верха. Команда ЛДПР в Алтайском районе Хакассии, как она себя именует, конкретна: добиться введения ставки пастуха в каждом сельсовете, каждой улице в каждом селе дать свет. Неясно только, до каких размеров команда будет добиваться увеличения цены закупки молока и мяса у сельчан. У команды Саяногорска накануне выборов главы города и депутатов Совета депутатов другие измерения: укрепление финансово-экономической стабильности города за счет усиления взаимодействия с РУСАЛом и РусГидро, привлечение федеральных программ, национальных проектов и грантов, остановить отток молодёжи. И т. д. Короче говоря, и в ЛДПР живут своей жизнью.

Бессмысленно предъявлять претензии к партиям по поводу нежелания становиться соавторами формирования архитектуры стратегического развития страны. У них — другие заботы. А что в субъектах Российской Федерации в отношении архитектуры стратегирования? Обсудим.