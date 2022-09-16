Заявление помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселёва о том, что в результате взрыва в здании генпрокуратуры погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Ggplnr.su Генеральная прокуратура Луганской Народной Республки

Выяснилось, что в генпрокуратуру не прилетела очередная ракета нацистских РСЗО и даже артиллерийского обстрела со стороны ВСУ не было. Взрыв, унёсший жизни генпрокурора Киселёва и его заместителя Екатерины Стегленко, произошёл прямо в кабинете должностного лица. Выходит, что это диверсия. Выходит, что некто сумел пронести взрывное устройство в здание Генпрокуратуры ЛНР и заложить непосредственно в кабинете.

«Генштаб РФ, ты где? Пора стереть с лица земли Зеленского и Ко в Киеве!» — обращается Алексей Н.

Многие пользователи выразили искренние соболезнования семьям погибших. Граждане считают, что генпрокурор в Луганской Народной Республике — одна из первичных целей киевских диверсантов, которые спят и видят, как устранить высшее руководящее звено свободной от нацизма ЛНР.

«Мои соболезнования. Вечная память погибшим в борьбе с фашизмом», — написала Лана Т.

GPLNR Сергей Горенко

«ВСУ — это военные преступники, террористы», — указывает Евгений К.

Некоторые комментаторы подняли вопрос о безопасности, которая, очевидно не выстраивается должным образом вокруг высших должностных лиц как республик Донбасса, так и освобождённых территорий УССР.

«Комендантскую службу кто должен организовать на освобождённых территориях? Фамилии, должности, звания этих должностных преступников, а может и вражеских пособников где?! Армия воюет, а в тылах террористы действуют, подпольные ячейки, шпионы, лазутчики и их пособники. Кому государство надело погоны по ошибке?! Почему даже Генерального прокурора защитить не могут? Особисты, работайте братья!» — пишет Ирина Ф.

Часть людей полагает, что диверсанты проникли на освобождённые территории потому, что никто не проводит фильтрацию населения, пуская всё на самотёк. Граждане считают, что властям лучше лишний раз побеспокоить местное население, чем потом вместе с ним погибать во время терактов.

«На освобождаемых от бандерофашистов территориях надо всё население пропускать через фильтры, для выявления скрытых врагов, террористов и всех тех, кто может причинить зло», — считает Максим Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что российское командование должно уже как-то повлиять на киевских нацистов. Складывается ощущение, что ВСУ творят всё, что хотят, потому что центры принятия решений в Киеве не боятся получить ответную реакцию.

«Что происходит? Почему наши не бьют по генпрокуратуре Киева, по раде этой грёбаной?! Что ещё должно произойти, кого ещё должны убить, чтобы центры принятия решений были уничтожены? Все уже красные линии перейдены. Значит, есть веские причины не бомбить руководство киевского неонацистского режима?» — задаётся вопросом Роман Р.

«Нашим нужно тоже эту тактику перенять и устраивать такие диверсии в Киеве, во Львове», — поделился своим мнением Святослав С.

Напомним, 16 сентября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил о том, что в результате взрыва в здании генпрокуратуры погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.