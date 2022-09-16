Заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что в Российской Федерации может появиться единый учебник, который объединит всеобщую и отечественную историю, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

Министр заверил, что Минпросвещения ведёт разговор с различными авторами исторических учебников, чтобы понять позицию и, вероятно, создать новый, единственно одобренный государством учебник по истории. Планируется, что произойдёт в том числе и слияние российской истории со всеобщей. Таким образом в Минпросвещения видят будущее, в котором не будет разделения на дисциплины — будет преподаваться единый предмет «История».

«Один уже учебник много лет назад создавали. И где он?» — спрашивает Сергей П.

Многие пользователи поддержали намерение Минпросвещения РФ. Граждане считают, что нельзя преподавать историю одним — так, а другим — эдак. У нас одна страна и одна история, а значит, никаких разных трактовок быть не может.

«Решение правильное. Хватит плодить версии произошедшего. Пусть историческое сообщество определится и даст конкретное видение событий. Только политического окраса не надо. Нам нужды разумные дети, а не зомби», — указывает Андрей Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России уже неоднократно поднимались попытки написать единый учебник истории, но каждый раз инициаторы куда-то девались со своими инициативами.

«Сколько об этом уже говорят? Десять лет? Опять в долгий ящик задвинут эту инициативу», — уверен Павел И.

Часть людей полагает, что если и писать единый учебник, то он должен основываться на реальных фактах, а не на фантазиях.

«А про древних русов там будет, от которых пошли все остальные? Главное — не идти по пути киевского режима, который детям полным бредом мозги пичкал. Чёрное море они там выкопали», — написал Алексей М.

Борис Булкин. Школьница. 1956

«Осуждение Советского Союза и лично Сталина там будет? А восхваление Горбачёва, Ельцина? У нас кто этот учебник писать собирается? Не этот ли правящий класс, который уничтожил страну и на её обломках теперь чванствует?» — спрашивает Александр Е.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому образованию требуется не единый учебник, а нормально выстроенный учебный процесс, чтобы учителя получали достойную зарплату и не были завалены бумажной работой.

«Были такие уже учебники, «Россия и мир» назывались. Уже заколебали, честное слово! Сейчас опять рабочие программы и календарное планирование менять придется. Самый несчастный школьный предмет «История». Так больше ни над чем не издеваются», — поделился своим мнением Николай Н.

Нашлись и те, кто просто предлагает вернуть советскую систему образования и взять за основу советские учебники.

«Хватит тужиться! Просто верните школьную программу советского времени. Задолбали ваши новшества. Сплошь бессмысленные траты и дегенерация молодёжи», — пишет Лилия Т.

Напомним, 16 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил на совещании с представителями партии «Единая Россия» о том, что в Российской Федерации может появиться единый учебник, который объединит всеобщую и отечественную историю.