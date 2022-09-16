Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что киевские войска нанесли удар по зданию администрации, чтобы убить исполняющего обязанности главы региона Сергея Елисеева, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Утро пятницы для жителей Херсона началось с нехороших новостей — ВСУ прямой наводкой ударили по центру города, поразив здание городской администрации. Когда клубы дыма развеялись, взору предстала страшная картина — убитые люди, разрушенные постройки, вой сирен.

Террористический акт, который совершили нацисты, вновь достиг своей цели — пострадало мирное население города. Тем не менее замглавы администрации области уверен, что на этот раз ВСУ целились прямо в руководство региона. Раз киевские боевики запустили по центру Херсона американские ракеты, поражающие цели с достаточно высокой точностью, то они прекрасно знали, куда они попадут.

«Ужас! Кровь мирных граждан на руках киевских фашистов и их западных хозяев. Страшно представить, как можно решиться на такое преступление. Неужели на той стороне уже не люди? Наши военные заставят их ответить за все преступные обстрелы и теракты!» — убеждён Даниил М.

Многие пользователи уверены, что нацисты хотели убить представителей власти на освобождённых территориях Херсонской области, но жертвой тем не менее стали простые люди, которые в этом момент по случайности оказались в эпицентре ракетного обстрела.

«Промазали. Били по администрации, а попали в простых гражданских. Хотя какая разница, всё равно ВСУ — террористы, которых скоро настигнет справедливая кара», — пишет Николай И.

Некоторые комментаторы отмечают, что ВСУ стреляют по мирным городам только лишь потому, что нацисты ненавидят тех, кто им не подчиняется.

«Нацисты не знают, как ещё показать то, что они не согласны с тем, что люди выбрали российскую сторону. Вот и обстреливают администрацию и мирных жителей на освобождённых территориях», — считает Яна М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

Часть людей полагает, что нормальной жизни жители Херсонской области не увидят до тех пор, пока Вооружённые силы России не нанесут сокрушительный удар по ВСУ и не отбросят врага на достаточное расстояние, чтобы ракеты больше до Херсона не долетали.

«Теракты совершают нелюди, но Россия должна же всё-таки когда-нибудь найти на них управу! Сколько можно людям жить под этими обстрелами непрекращающимися?» — задаётся вопросом Нина Е.

«Если так будет продолжаться, то никакого референдума не состоится. Люди просто будут боятся из домов своих выйти», — беспокоится Мария В.

Нашлись и те, кто призвали российское командование всё-таки нанести удары по центрам принятия решений киевского неонацистского режима, иначе нацисты и дальше будут уничтожать ни в чём не повинных людей.

«Пора уже и нам по центру Киева, либо Львова ударить. Лучше туда, где решения непосредственные принимаются», — пишет Миша К.

«Почему Киев бьёт по центрам принятия решений российской стороны, а Россия в ответ нет? Мы что, чей-то отмашки что ли ждём?» — спрашивает Валентин С.

Напомним, 16 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своём Telegram-канале о том, что киевские войска нанесли удар по зданию администрации, чтобы убить исполняющего обязанности главы региона Сергея Елисеева.