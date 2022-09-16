Заявление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о том, что процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже началась, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белорусская сторона подала заявку на вступление в ШОС ещё в июле 2022 года, и теперь Содружество готово принять к себе нашу братскую республику. Это открывает перед Белоруссией целый ряд возможностей, в том числе и способ развивать свою экономику, находясь по давлением западных санкций.

«Вот и батьку подключаем! Белоруссии с нами самое место. Он тоже хороший наш соратник», — считает Виктория Л.

«Беларусь, как наш главный союзник, точно должна быть в организации!» — поделилась своим мнением Маргарита Г.

Многие пользователи рады узнать, что белорусский президент Александр Лукашенко наконец-то определился и навсегда распрощался со своей мечтой вечно сидеть на двух стульях. Белоруссия встала на сторону России, а Москва за это одарила Минск всевозможными благами, включая возможность зайти с головой в российский рынок, а также стать часть такой мощной геополитической силы, как Шанхайская организация сотрудничества.

«Хорошо. Больше стран надо принимать. Надо принять весь здоровый мир, не заражённый западным сатанинским фашизмом», — указывает Евгений К.

«ШОС расширяется, всё больше мировых держав хочет стать частью союза. Это отличный знак!» — написала Татьяна П.

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Встреча Александра Лукашенко с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином

Некоторые комментаторы отмечают, что расширяющийся ШОС становится мощным инструментом, служащий защитой суверенных государств от посягательств Соединённых Штатов Америки, которые до сих пор думают, что это они управляют этим миром.

«Этот ШОС разрастается не на шутку. Скоро всем будет абсолютно наплевать на Европу, Америку и их жалкие потуги управлять миром. Всё! Нет больше гегемона!» — указывает Корнелий К.

«Я уверен, что ШОС будет расти и дальше, потому что такой союз несет в себе честную и адекватную политику», — пишет Фелик Ф.

Часть людей полагает, что успех Шанхайской организации сотрудничества заключается в том, что у её членов никто ничего не забирает, а скорее наоборот, каждый получает ещё больше, чем у него было ранее.

«Принципы взаимопомощи и взаимодействия стран ШОС привлекает новые страны в этот союз, и это правильно! Потому что только тут, у нас, это всё происходит без какого-либо стремления быть сильнее другого. Это содружество», — отметила Мия Д.

Нашлись и те, кто считает, что страны — члены ШОС — это дружественные России страны, а значит, с ними можно выстраивать отношения, в том числе и в области спорта.

«На базе ШОС можно начинать проводить Олимпийские игры и другие чемпионаты мира», — предлагает Алексей К.

«Теперь можно с этими странами устраивать свои соревнования и чемпионаты. Чтобы наши спортсмены снова могли тренироваться, выступать и у них был стимул расти!» — поделилась своим мнением Асия П.

Напомним, 16 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил в ходе саммита в Шанхайской организации сотрудничества о том, что процедура предоставления Белоруссии членства в ШОС уже началась.