В США началась обратная реакция на чрезмерное освещение в американских СМИ траура по Елизавете II. Популярный ведущий Говард Стерн с негодованием воскликнул: «Господи, хватит говорить о королеве!.. Это Америка, у нас нет королевы». Стерн также назвал постоянные новости о британском монархе «раздражающими», указав, что, хоть королева была и милой дамой, «мы все же должны вернуться к Трампу и бумагам, которые ФБР нашли в Мар-а-Лаго».

The Royal Family Елизавета II

На этом фоне новостное агентство Mediaite выпустило ироничный заголовок: «Королева все еще мертва, продолжают держать нас в курсе СМИ», сделав отсылку к шутке из американского юмористического шоу «SNL», в котором ведущие повторяли: «Франциско Франко все еще мертв».

Американские интернет-пользователи обсудили проблему перенасыщения от СМИ под соответствующей публикацией Fox News.

«По крайней мере, британская монархия открыто выставляет напоказ тот факт, что они живут буквально, как короли и королевы, за счет налогоплательщиков. Их даже не избирают. Они просто рождаются в богатстве. Наши избранные политики говорят о помощи американцам, но никогда ничего не делают, чтобы помочь кому-либо. Как только они принимают присягу, они начинают сбор средств и кампанию по переизбранию. Время от времени они делают перерыв, чтобы получить взятки, которые, как им удобно, называются «пожертвованиями». Нам крайне необходимы ограничения срока полномочий», — пишет bobusthemage.

«Какой-то журналист объяснил, что поскольку у нас нет королевы, то появляется естественный интерес к королевской семье. Не согласен с ней. Возможно, это происходит среди медиа-элиты, но здесь, в обычной стране… нам нет дела до предполагаемых европейских королевских особ. Почему цены так высоки на все? Почему в наших городах так небезопасно? Почему наши дети плохо учатся в школе? Почему наша граница не защищена. У нас нет времени заботиться о монархах других стран», — указывает brounnamed17.

«Согласен, королева и ее королевская семья для меня никто. Парень, который работает за стойкой в моем спортзале, имеет большее значение в моей жизни, чем любые «королевские особы» из Англии», — соглашается obamaslimpwrist.

«После долгих размышлений и исследований я разработал радикально новый метод борьбы с чрезмерным или неинтересным освещением новостей. Он прост, но эффективен. Я не смотрю их», — иронизирует thevoiceinyourhead.

«Я полагаю, что мыльная опера о королеве — это полезный перерыв после более чем 5 лет постоянных историй о Трампе, в основном выдуманных или преувеличенных, учитывая, что вскоре после 2 лет очень печального президентства Байдена, многие из неудач Байдена преуменьшаются большинством СМИ», — рассуждает tomasthomas774.

«У Джо Байдена слабоумие, и ему нужно пройти тест на когнитивные способности. Вот что должно быть в новостях… каждый день», — подчеркивает wellthen.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«А вы не думаете, что «СМИ» и Байден используют эту новость, чтобы практически «спрятаться в подвале» как можно дольше. Это классическая возможность для них отсидеться», — пишет OldSchoolGuyToo.

«Новости о королеве позволяют им не освещать катастрофический режим Байдена и провалы «охоты на ведьм», то есть сторонников Трампа», — соглашается jager342.

«Стерн прав насчет навязчивого освещения королевы. Но он глубоко ошибается в том, что они должны освещать вместо этого. Они должны освещать провалы Пелоси!» — восклицает Washingtonjm.

«В качестве альтернативы мы могли бы тратить меньше времени на королеву, меньше времени на Трампа и больше времени на катастрофическую инфляцию и миграционный кризис… то есть на неудачную администрацию Байдена», — предлагает dougbh.

Как сообщало ИА REGNUM, после кончины королевы возникли ожесточенные споры о роли королевской семьи в кровавой колониальной истории Великобритании. Новость о том, что Чарльз не будет платить налог на наследство, переданное королевой — стоимость наследства может достигать сотни миллионов долларов, — также вызвала негодование по поводу секретных финансовых механизмов династии.

Одновременно некоторые раскритиковали пышное прощание с королевой на фоне экономического кризиса, а аресты демонстрантов на британских улицах спровоцировали негодование по поводу того, как Британия справляется с критикой королевского суверена.