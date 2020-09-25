Анализ правомерности расследования ФБР о якобы сотрудничестве Москвы и Республиканской партии, проводимый американским адвокатом Джоном Даремом, является «одой из самых важных попыток» восстановления прозрачности в правительстве США. В интервью для Fox News Дарем рассказал, что добытая им новая информация «капля за каплей» разоблачает правонарушения и коррупцию демократов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Напомним, что ранее на этой неделе Дарем со ссылкой на новые документы сообщил, что ФБР заплатило гражданину России Игорю Данченко, чтобы он стал конфиденциальным источником для бюро с января 2017 года по октябрь 2020 года. Именно Данченко являлся «русским источником» в печально известном антитрамповском досье Стила. В прошлом году Дарем предъявил Данченко пять обвинений в даче ложных показаний ФБР.

«Капля за каплей поступающая из расследования Дарема порочащая информация обнажает неоспоримую истину: демократы и контролируемое демократами правительство виновны во всем, в чем они обвиняют президента Трампа. Очевидно, что наше правительство подводит нас, институты скомпрометированы партизанами и активистами», — прокомментировала расследование пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«В конце концов, правда всегда поднимается наверх. Иногда на это уходят годы. Сейчас Трамп раскрывает, как ФБР и Минюст продолжают оставаться болотом и выгребной ямой. Конгресс скоро проведет заседания комитетов по реорганизации ФБР и Минюста. Пришло время осушить эти болота и залить их свежей водой. Спасибо Трампу!» — восклицает Truthbeknown1776.

«Мой вопрос к Дарему: будем ли мы все живы к тому времени, когда закончится это расследование?» — спрашивает starcrafter.

Justice.gov Джон Дарем

«Да, потому что оно уже практически закончено», — указывает rodneyjohnson.

«И до сих пор… НИЧЕГО не случилось с виновными», — негодует realdeal725.

«Судебные доказательства ранее выявили, что Хиллари инициировала всю эту ложь. Всех свидетелей против Трампа подкупили. Россия тут ни при чём», — отмечает Glock0066.

«Мы ГОД ждем, когда уже польется дождь, а не капли какой-то информации», — негодует jollyrancher.10.

«Демократы не оставят Трампа в покое. Они просто не могут смириться с тем, что половина страны не согласна с их политикой. Даже после фальсификации выборов 2020 года демократы не могли поверить, что Трамп получил 74 миллиона голосов. Они так плакали по этому поводу, что я подумал, что они вновь попытаются свалить вину за это на русских», — рассуждает gspears.

«Демократы, которые лгали ФБР, не боятся Дарема. Два года медленной игры в его расследование — и никаких результатов. Нам нужны уголовные процессы, тюремные приговоры и разоблачители, которые набросятся на Обаму и Клинтон. Нам нужна справедливость», — просит ch3k. ur. r3ality.

«Трамп должен подать иск на миллиард долларов против демократов и ФБР. Они жулики», — указывает ronfish.

Напомним, что экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон лично одобрила в 2016 г., во время предвыборной гонки, распространение в СМИ информации о якобы связях между Дональдом Трампом (ее оппонентом на выборах) и российским «Альфа-банком». Об этом заявил Робби Мук — экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон.

После этого Трамп заявил, что разоблачение пропаганды о его связях с Россией является «одним из величайших политических скандалов в истории» и что он «никогда» не сможет полностью вернуть свою «репутацию».