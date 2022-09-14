Призывы, с которыми миллионы жителей России комментировали посты о спецоперации популярных телеграм-каналов, наконец-то реализуются. Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях, срывая его попытки напасть на освобожденные Россией территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Первый такой «прилет» в ночь с 14 на 15 сентября пришелся по нескольким тепловым электростанциям на оккупированных киевским режимом территориях. По мнению ряда ТГ-каналов, это стало своего рода началом нового, куда более решительного этапа спецоперации России на территории б. УССР.

«Около 20:00 ВС РФ нанесли ракетные удары по крупнейшим тепловым станциям восточной и центральной [б. УССР]: Харьковской ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области», — сообщил телеграм-канал «Рыбарь».

Скачок и резко возникший энергодефицит привел к недостатку генерирующей мощности. Переброска дополнительных мощностей по энергокольцам линий электропередачи 750 кВ и 330 кВ не привела к устранению неполадок в сети. Из-за падения частоты на подстанциях начала срабатывать защита, отключавшая сначала крупных потребителей, а затем и целые регионы, отметил автор поста.

«Коллапс энергосистемы распространился на сети Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей. Также он затронул подконтрольные ВСУ районы Донецкой области, Киевскую область и столицу страны. Сразу две АЭС в [б. УССР] — Хмельницкая и Южноукраинская — начали отключение энергоблоков из-за отсутствия возможности передачи вырабатываемой электроэнергии в сеть», — написал «Рыбарь».

В итоге аварию удалось локализовать через отключение западных и центральных районов б. УССР от восточных и южных. Почти по всей стране встали электропоезда, в Полтаве прямо на улицах загорелось несколько троллейбусов.

«Достаточно ли этого для вывода из строя энергосистемы страны? Однозначно нет: для этого как минимум нужно бить по силовым автотрансформаторам 750/330кВ в западных и центральных частях [б. УССР], а также — на Днепре. Однако эта мера — хороший сигнал для горячих голов, делающих громкие заявления на фоне удачи ВСУ в Харьковской области», — подытожил «Рыбарь».

И как показало время, подобный «сигнал» оказался лишь первой ласточкой в целой череде ударов по объектам инфраструктуры б. УССР. Следом за ТЭЦ была разрушена дамба на реке Ингулец, в районе города Кривой Рог.

Министерство обороны Российской Федерации Экипажи Су-25 ВКС России

«Начинаем воевать жёстко: очевидцы сняли серию ракетных ударов по Карачуновской дамбе и мосту», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Многие задаются вопросом «зачем поражать гражданскую инфраструктуру?» — мы не генштаб, но прослеживается понятный и военный смысл. Последний месяц командование ВСУ, пытаясь наступать на южном направлении, контролировали водосброс и облегчали переправы через реку Ингулец. Теперь это будет очень и очень сложно. Так как река уже затапливает частный сектор Кривого Рога», — написал телеграм-канал Z. Soldier of Fortune. V.

Таким образом, обрушение дамбы поставило в тяжелое положение целую группировку киевских вооруженных формирований, которые участвовали в нападении на освобожденные Россией территории Херсонской области, и существенно облегчило задачу по их уничтожению для российских военных.

«Все позиции и укрепления, расположенные ниже по течению, затоплены. Потери среди боевой техники, поставленной по ленд-лизу, колоссальны. Из-за подъёма воды большая часть переправ через реку уничтожены. Возвратиться назад у личного состава нет никакой возможности. У ВФУ сейчас два варианта — затонуть окончательно либо сдаться в плен нашим войскам. Так что ждём огромное количество пленных на Херсонском направлении», — написал телеграм-канал «Военкор реzервист».

Особую актуальность удары по критической инфраструктуре приобретают в преддверии зимы, когда энергетический комплекс играет на полях сражения не меньшую роль, чем вооружение.

«Зима близко. Ничто так не ободряет твои войска в окопах, как бедственное положение противника в окопах напротив. А оно, бедственное положение, складывается из нескольких факторов и главнейший из них, тяжелейшее положение во вражеском тылу. Города без света и тепла, с буржуйками и свечами, не могут дать фронту необходимое для войны, а морально-психологическое состояние войск падает ниже плинтуса, когда они узнают о том, как живут те, кто ждёт их с войны», — написал телеграм-канал «Старше Эдды».

Излишне гуманным личностям автор поста рекомендует не страдать сантиментами, поскольку удары по объектам критической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях спасают жизни российских военных.

«Моралистам» скажу следующее. Жизнь нашего солдата важнее насморка громадянина [б. УССР]. После освобождения наших земель мы все восстановим, на остальных мне плевать. Hannibal ante portas, посему нам нужны не причитания, а осознание этого, а после осознания свой Публий Корнелий Сципион Африканский найдётся и у нас», — написал ТГ-канал.