Тема мобилизации не покидает список самых популярных обсуждений в российском сегменте Telegram. И хотя на этот счёт уже высказались многие популярные каналы, второе дыхание дискуссия получила после заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил организовать мобилизацию на добровольной основе, причем сделать это на уровне регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Не нужно ждать объявления Кремлём военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО в [б. УССР]. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», — написал Кадыров у себя в телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что каждый руководитель любого региона России вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта эта цифра не является существенной и легко может быть реализована на практике.

«Я бы даже сказал, что это минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия! Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — подытожил Кадыров.

Подобное предложение нашло широкую поддержку среди подписчиков его телеграм-канала. Более того, на инициативу главы Чечни положительно отреагировали главы ряда других регионов России.

«Глава Крыма Сергей Аксёнов: полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные», — сообщил телеграм-канал «Первый Патриотический».

Официальный портал Главы Республики Крым Сергей Аксёнов

Вслед за главой Крыма инициативу поддержал и губернатор Курской области Роман Старовойт, отметив, что регион уже направил в зону специальной военной операции порядка 800 добровольцев.

«Роман Старовойт в своем Telegram-канале поддержал предложение Рамзана Кадырова о мобилизации граждан в качестве добровольцев в регионах России. Старовойт указал, что от Курской области в общей сложности в зону спецоперации отправлено более 800 добровольцев. «Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам», — пишет Курский губернатор», — сообщил своим подписчикам телеграм-канал Readovka.

Официальный сайт Администрации Курской Области Роман Старовойт

Популярные российские телеграм-каналы также позитивно восприняли предложение о «самомобилизации» на уровне регионов. Некоторые из них напомнили, что по схожей схеме действовали в период пандемии коронавируса, благодаря чему удалось узнать управленческие способности каждого руководителя субъекта РФ.

«То есть каждый регион сам проводит мобилизацию. И это будет самомобилизация. Все верно. Ведь когда у нас была антиковидная апупея, никто же не вводил специальный режим по всей стране? Каждый регион сам определял перечень необходимых мер для противостояния информационной эпидемии. Здесь аналогично. И тогда будет видно — кто управляет регионом, где есть власть, где есть патриотизм, а где самомобилизация проходит так-сяк или через пень-колоду», — написал телеграм-канал «Юрий Баранчик».

Другие авторы популярных ТГ-каналов отметили, что подобная практика является традиционной для России, и привели в пример опыт дружин, которые создавались в каждом удельном княжестве Руси.

«Чем вам не настоящая демократия, когда нет никаких указаний и директив сверху, когда вопрос разумной помощи и организации сопутствующих вопросов в регионах — на совести местной власти и каждого россиянина, желающего помочь Родине. Прямо как во времена княжеств на Руси — каждый князь вооружал дружину, а народ эту дружину кормил и обувал, если не хотел, чтобы враг бесчинствовал в их городах и селах. Вот уж тогда нашу страну будет сложно назвать тоталитарным государством. И я ведь пишу на полном серьезе, без всяких издевок. А что нам остается делать, если не самоорганизовываться? Ждать с моря погоды? Когда кто-то придет и нас спасет? Волшебник на голубом вертолете не прилетит», — высказал свое мнение автор телеграм-канала «Кремлевская прачка».

Другие телеграм-каналы отметили, что мобилизации на уровне регионов как таковой недостаточно. Но вместо всеобщего призыва населения на фронт, куда целесообразнее провести мобилизацию строительного сектора, который бы обеспечил создание укрепленных позиций вдоль российской границы.

«Что нам сейчас действительно нужно, так это мобилизация строительной техники в приграничных регионах. Оборонительные рубежи должны строиться быстро, качественно, на большую глубину. И по всем правилам военной науки», — написал телеграм-канал «Старше Эдды».