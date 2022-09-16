Канцлер Германии Олаф Шольц намекнул Варшаве на пересмотр границ на фоне требований польской стороной репараций от ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом, о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории. И мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди копались в книгах по истории, чтобы ввести ревизионистские изменения границ», — отметил он.

Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что назревает конфликт между Польшей и Германией и, возможно, выразили надежду иные, наличие конфликта отвлечет внимание этих стран от событий в б. УССР. Были и те, кто указала на то, что Польша, предъявляя претензии Германии, действует в интересах США, пытаясь развалить Евросоюз.

«Где-то это уже было и печально закончилось для Польши и Германии», — отреагировал Вася П.

«У Шольца появился голос? Надолго?» — задалась вопросом Maria Z.

«Евросоюз никогда ещё не был настолько един, как при Путине», — иронизирует Vitaly Z.

«У Германии нет возможностей что-то Польше предъявить. Более того, Германию вынуждают передать все оружие [киевскому режиму], и при этом Польшу перевооружат, а вот Германию — не думаю», — написал Дмитрий.

«Пошла жара!» — отреагировал beeblack.

«Вот пусть и разбираются со своими делами, в чужие не лезут!» — призвала Надежда К.

«Болеем за обе команды», — шутит Виктор.

«Американцы поджигают со всех сторон», — отреагировал «Vоронеж Z».

«Ждем-с военный конфликт внутри ЕС/НАТО», — иронизирует Евгений К.

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«Запасаемся попкорном», — смеется Alex P.

«Пусть продолжают в том же духе. Мы, может быть, от них отдохнём. Хотя, конечно, эти многостаночники все успевают везде нагадить», — отметила Юлия А.

«Сидим, курим бамбук философски, смотрим сериал, временами переключая каналы на «зима близко», «электроэнергии нет», «газа нет», — смеется Елена Б.

«Буду болеть за кого-то одного, но по очереди», — пошутил один из участников обсуждения.

«Нет, Дядя Сэм решил немцев в конец раздербанить, поляки в помощь», — задумался Dima U.

«Считаю, что в этот костерок нужно подлить маслица, чтобы не потух», — с сарказмом добавил Алексей.

«Страстно болею за обе команды! Эх, ребята, зря вы (обращение, видимо, к полякам — М. Р.) танчики свои раздали, такая заварушка намечается», — шутит Natasha.

«Давай, Польша, разваливай ЕС!» — пишет Елена.

«Полякам спустили приказ напомнить Шольцу о европейском единстве», — не без сарказма подытожил Artem.