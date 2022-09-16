Европейский парламент 15 сентября в ходе сессии в Страсбурге принял доклад, в котором говорится о снижении уровня демократии в Венгрии.

Роза Сальватор. Колдующие ведьмы

«Отсутствие решительных действий Еврокомиссии привело к тому, что Венгрия превратилась в гибридный режим электоральной автократии», — цитирует доклад ТАСС.

В документе идет речь о том, что в Венгрии действует конституционная система, которая предусматривает выборы, но «уважение к демократическим нормам и стандартам» якобы отсутствует. Также депутаты Европейского парламента усомнились в том, что в Венгрии обеспечена независимость судей и защита свободы слова, и обвинили Будапешт в коррупции и нарушении прав мигрантов.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это Будапешту ответ за то, что руководство Венгрии действует в интересах своей страны и отказалось вводить санкции против России.

«За Орбана взялись еврофашистские компаньоны. Прогноз неутешительный», — отреагировал Asturias.

«Никчемные люди, которые за хорошие деньги делают идиотские заявления и принимают ничтожные решения, которые, в свою очередь, ни на что не влияют…» — добавил Дмитрий Х.

«Как же уже воротит от слов «демократия» (которой, как выясняется, у «прогрессивного Запада» тоже никогда не было) и «демократические ценности». Чертовы лицемеры!» — пишет Yaroslava A.

«В ЕС установлена диктатура. Про какую демократию они говорят?» — не понимает Людмила Д.

«Венгрии приготовиться на выход или прогнуться под ЕС. Вилка очевидна», — задумалась Татьяна.

«И главное, эти сволочи продолжают называть себя демократическими государствами! А ценности ЕС — это, видимо, ЛГБТ? Нет верховенства права, нет защиты собственности и т.д. Деньги заморозили, собственность забрали. О каких ценностях речь? Правитель, не идущий на поводу у США, заботящийся о национальных интересах страны и благополучии своих граждан, запрещающий «радужных», сразу же объявляется автократом. Это сюр какой-то», — отметила Марианна А.

«Ну всё. Сейчас понесут демократию в Венгрию», — с сарказмом добавила Маiia М.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Виктор Орбан

«Орбан не хочет самоубить Венгрию, поэтому Венгрия заслуживает наказания. Железная логика», — прокомментировала Анна.

«А если Венгрии откажут в материальных дотациях, то у них смысла не будет оставаться в ЕС», — добавила Наталья.

«То есть когда народ избрал, а избранный выражает волю народа, то это недемократично. Демократично — это когда выражаешь волю глобальных элит. Поняла, не дурочка», — не без сарказма отреагировала Ольга И.

«Орбану не стоит переживать, наступают времена, когда европейские страны наперегонки побегут заверять Россию в дружбе, преданности и любви», — написала Morena M.

«Не поддерживаешь вражду против Путина, значит ты тиран, деспот и сатрап. Логика железная», — смеется Иван З.

«Никогда ещё Европа не была так едина, как после введения адских санкций против России», — иронизирует Мария Р.

«Жди, Орбан, скоро демократия придёт в гости», — пишет Mironys.

«Зато венграм зимой тепло будет», — отметила Маргарита.

«Бедный Орбан. А хотел всего-то добра своим жителям. Затюкают теперь мужика. Надо страдать вместе со всеми и мёрзнуть. И ждать милости от ЕС. Хорошо себя ведёшь — получай печеньку. Плохо — голодай и мерзни без электричества», — подытожила Nataliya.

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