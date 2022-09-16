Папа Римский Франциск на борту самолета по возвращении в Рим из Казахстана сделал ряд знаковых заявлений. Но прежде о самом его визите в эту среднеазиатскую республику, где он принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он прошел не совсем так, как рассчитывали в Ватикане. Святой престол надеялся на то, что состоятся две важные встречи понтифика — с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и председателем КНР Си Цзиньпином. Однако предстоятель Русской православной церкви в последний момент отказался от вылета в Казахстан. Что касается китайского лидера, то, как сообщило The Associated Press, Ватикан сообщил Пекину о своей готовности организовать встречу Франциска и Си Цзиньпина в казахстанской столице, «но Китай ответил, что у него нет времени, сказал ватиканский чиновник, выступая на условиях анонимности».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Тем не менее Франциск отыграл партию пребывания в бывшей советской республике, расположенной между Россией и Китаем. Отвечая на вопросы журналистов, он выдал два тезиса, которые явно являются «неудобными» для Запада. Во-первых, он уточнил позицию Святого престола по поводу поставок оружия в б. УССР. Он назвал это решение «политическим», которое «может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в соответствии с условиями морали». Но также оно «может быть аморальным, если делается с намерением спровоцировать новую войну, продать оружие или выбросить то оружие, которое больше не нужно. Мотивация — это то, что в значительной степени определяет моральность этого поступка». А тут Запад нисколько не скрывает, что поставками оружия в б. УССР он как зарабатывает деньги, так и провоцирует «новую войну», которая может обернуться ядерным конфликтом. Также, по словам папы, сегодня нужно «больше думать о концепции справедливой войны». И здесь одна и та же страна может выступать в разных позициях. Для Ватикана в случае с б. УССР российская сторона является тем, кто «развязал войну». Однако если говорить о недавнем конфликте между Азербайджаном и Арменией, то тут Москва выступила в качестве гаранта мира. При этом Франциск вспомнил многолетний конфликт в Сирии, где коллективный Запад во главе с США не дает установить прочный мир.

Во-вторых, папа дал нелицеприятную оценку современному Западу. «Это правда, что Запад в целом не находится сейчас на самом высоком уровне образцовости, — сказал Франциск. — Это совсем не ребенок во время первого причастия. Запад выбрал неверный путь; мы думаем, например, о социальной несправедливости, которая есть среди нас. Есть некоторые страны, которые продвинулись немного дальше в области социальной справедливости, но я думаю о своем континенте, Латинской Америке. Мы также думаем о Средиземноморье, которое является Западом: сегодня это самое большое кладбище, не Европы, всего человечества… Я думаю, что мы, западные люди, находимся не на самом высоком уровне, чтобы помогать другим народам, мы немного декаденты? Может быть, да, но мы должны вернуть ценности, ценности Европы, ценности отцов-основателей, которые основали Европейский союз, великих людей. Я не знаю, немного сумбурно, но думаю, что я ответил». Конечно, понтифик не первый раз критически отзывается о Западе в целом и Европе в частности, но сейчас его слова прозвучали в особом геополитическом контексте.

Теодор Жерико. Плот «Медузы». 1819

Ведь после начала специальной операции России в б. УССР западное общество решило монополизировать моральные ценности, в том числе в контексте христианства. Особенно это было характерно для европейских Церквей, которые с позиции превосходства стали осуждать как Москву, так и российскую нацию. России начали отказывать в праве быть христианской страной с традиционными ценностями под тем предлогом, что она якобы выступила в роли «никем не спровоцированного агрессора». А киевскому режиму по этой же причине списывали все «грехи». Более того, складывалось впечатление, что даже не будь спецоперации, рано или поздно, Запад проявил бы свой социальный расизм в отношении российской нации. Заявление папы Франциска в этом контексте разрушает претензии Запада на установление монополии в определении моральных ценностей и определение, кто ведет праведную борьбу, а кто совершает несправедливые поступки. Это важно не только в отношении России, но и всего незападного мира, которому Запад навязывал свою мораль. Поэтому за визитом понтифика в Казахстан внимательно следили в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, поскольку его слова определят курс Католической церкви на ближайшие годы.