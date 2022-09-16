Сеть: «А армяне ее приглашали?» — Пелоси собирается посетить Армению
Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси в ближайшие дни намерена посетить Армению. Политик планирует встретиться с главой армянского правительства Николом Пашиняном и иными членами правительства. Об этом 15 сентября, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает издание Politico.
Отметим, спикер палаты представителей Конгресса США намеревается посетить Армению на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также — протестов в Ереване с требованием отставки Пашиняна.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения негативно восприняли намерение Пелоси посетить Армению, потому что это, вероятно, не к добру.
«Нэнси Пелоси мало Тайваня. Теперь она летит в Ереван, сообщает Politico. На очереди Сербия, я так понимаю?» — комментирует в своем телеграм-канале новость журналистка из б. УССР Диана Панченко.
«К соросёнку Пашиняну… его же отставки требует народ», — написал Goblin3PK.
«Пенсионерка твёрдо решила вляпаться в историю», — иронизирует Serg.
«Бабка решила напоследок за казенный счёт попутешествовать», — смеется Андрей.
«Ведьма всемирное турне устроила», — не выдержал Vadim.
«Баба Яга решила перед «дембелем» (смерть) слетать в кругосветку на своем звездолёте. Как говорится — попутного «Стингера»!» — пошутил Vasiliy S.
«Ну это же так предсказуемо! Так очевидно, для чего она летает. Ну мы список стран этих знали уже давно. По-моему, только глупый не понимает, с какой целью визиты», — написала Ирина П.
«Везёт демократию», — с сарказмом отреагировала Julia.
«Старая ведьма совсем распоясалась», — прокомментировала Irina D.
«Раздувает конфликт Пелоси, нет ей покоя на своей земле», — пишет Irina C.
«Там, куда лезет поддерживать Америка, обычно случаются катастрофы», — отметила Anastasia K.
«Так вот с чьей подачи то там, то там «вдруг» возникает напряжённость», — задумался Torchreiber.
«Стесняюсь спросить, а армяне эту Пелоси приглашали, или она по зову души…» — не понимает Ольга О.
«Ну почему они везде суют свой нос? Им никогда дела не было до Армении, а тут нашли лазейку, чтобы Эрдогану и опять же нам подгадить. Какая-то паразитическая опухоль всего мира…» — возмутилась Stacy M.
«Будет рассказывать, как она поддерживает Ереван и готова помочь ему оружием: вы только воюйте, мы вам условия создадим!» — написала Надежда К.
«Показывают, мол, смотрите, США с вами, а не РФ, с которой вы в ОДКБ. Будем, так сказать, дружить против «плохой» России, которая никак не помогает «союзнику» в этом конфликте. Вот только редко кто вспоминает, что именно Пашинян всеми фибрами отдалялся от России и всячески пытался угодить западным «партнерам». А нынче заскулил о помощи ОДКБ. Что посеял, товарищ-господин Пашинян, то и пожинай. Заинтересованность Штатов в Армении нынче объяснима только в свете вывода Армении из орбиты России и создания неспокойной обстановки вокруг границ России и возможным втягиванием РФ в еще один конфликт с последующим её ослаблением. Этот же почерк просматривается и в нынешней ситуации с Киргизией и Таджикистаном…» — подытожил Сергей.