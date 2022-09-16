Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси в ближайшие дни намерена посетить Армению. Политик планирует встретиться с главой армянского правительства Николом Пашиняном и иными членами правительства. Об этом 15 сентября, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси

Отметим, спикер палаты представителей Конгресса США намеревается посетить Армению на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также — протестов в Ереване с требованием отставки Пашиняна.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения негативно восприняли намерение Пелоси посетить Армению, потому что это, вероятно, не к добру.

«Нэнси Пелоси мало Тайваня. Теперь она летит в Ереван, сообщает Politico. На очереди Сербия, я так понимаю?» — комментирует в своем телеграм-канале новость журналистка из б. УССР Диана Панченко.

«К соросёнку Пашиняну… его же отставки требует народ», — написал Goblin3PK.

«Пенсионерка твёрдо решила вляпаться в историю», — иронизирует Serg.

«Бабка решила напоследок за казенный счёт попутешествовать», — смеется Андрей.

«Ведьма всемирное турне устроила», — не выдержал Vadim.

«Баба Яга решила перед «дембелем» (смерть) слетать в кругосветку на своем звездолёте. Как говорится — попутного «Стингера»!» — пошутил Vasiliy S.

«Ну это же так предсказуемо! Так очевидно, для чего она летает. Ну мы список стран этих знали уже давно. По-моему, только глупый не понимает, с какой целью визиты», — написала Ирина П.

«Везёт демократию», — с сарказмом отреагировала Julia.

«Старая ведьма совсем распоясалась», — прокомментировала Irina D.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Раздувает конфликт Пелоси, нет ей покоя на своей земле», — пишет Irina C.

«Там, куда лезет поддерживать Америка, обычно случаются катастрофы», — отметила Anastasia K.

«Так вот с чьей подачи то там, то там «вдруг» возникает напряжённость», — задумался Torchreiber.

«Стесняюсь спросить, а армяне эту Пелоси приглашали, или она по зову души…» — не понимает Ольга О.

«Ну почему они везде суют свой нос? Им никогда дела не было до Армении, а тут нашли лазейку, чтобы Эрдогану и опять же нам подгадить. Какая-то паразитическая опухоль всего мира…» — возмутилась Stacy M.

«Будет рассказывать, как она поддерживает Ереван и готова помочь ему оружием: вы только воюйте, мы вам условия создадим!» — написала Надежда К.

«Показывают, мол, смотрите, США с вами, а не РФ, с которой вы в ОДКБ. Будем, так сказать, дружить против «плохой» России, которая никак не помогает «союзнику» в этом конфликте. Вот только редко кто вспоминает, что именно Пашинян всеми фибрами отдалялся от России и всячески пытался угодить западным «партнерам». А нынче заскулил о помощи ОДКБ. Что посеял, товарищ-господин Пашинян, то и пожинай. Заинтересованность Штатов в Армении нынче объяснима только в свете вывода Армении из орбиты России и создания неспокойной обстановки вокруг границ России и возможным втягиванием РФ в еще один конфликт с последующим её ослаблением. Этот же почерк просматривается и в нынешней ситуации с Киргизией и Таджикистаном…» — подытожил Сергей.