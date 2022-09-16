Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября раскрыла основные политические приоритеты ЕС на следующий год. Главные тезисы сформированы в шесть пунктов, в числе которых сохранение антироссийских санкций, евросолидарность поддержке б. УССР и так далее.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

В третьем пункте политик призвала сделать природу своим союзником. По её мнению, первопричиной бушующего в Европе энергетического кризиса является зависимость от ископаемого топлива. Соответственно, чтобы справиться с кризисом, европейцы должны перестать от него зависеть.

«Мы все видели, насколько важна «Зелёная сделка». Лето 2022 года останется в памяти людей. Мы все видели пересохшие реки, горящие леса — всё это следствие сильной жары», — отметила фон дер Ляйен.

Однако, как это уже часто бывает в последнее время, грубая реальность оказалась несколько иной. Так, европейские страны с ростом цен на газ увеличивают потребление, и, что важнее, добычу угля. В частности, в Италии принят так называемый Указ о помощи, который предполагает увеличение выработки на шести угольных и одной мазутной электростанциях.

Согласно документу, максимальное использование угля и нефти будет способствовать снижению потребления газа до 31 марта 2023 года. При этом эксперты называют угольные и мазутные ТЭС наиболее загрязняющими природу источниками.

Тем временем в ряде европейских стран задумались над возобновлением программы добычи сланцевого газа крайне неэкологичным методом гидроразрыва пласта. В Великобритании и Германии уже активно обсуждают снятие запрета на фрекинг. В Италии табу пока не снято, однако итальянские компании готовы начать разработки в других странах, к примеру в Аргентине.

Всё это не сильно вяжется со словами Урсулы фон дер Ляйен. Напротив, можно констатировать, что картинки европейской идиллии с пресловутыми зелёными лужайками базировались на одном — дешёвых ископаемых энергоресурсах. Главным поставщиком которых была Россия.

После разрыва отношений, похоже, Европа возвращается к своим истокам — «романтичным» лондонским туманам викторианской эпохи, которые были вовсе не туманом. Очевидно, местным жителям крайне не нравится происходящее, однако всё недовольство пока выплёскивается лишь в соцсетях.

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на выработанной шахте. 1894

«Теперь понятно, что санкциями наказали нас за неизвестные нам преступления! Давайте посмотрим в глаза, это чёткий проект, направленный на уничтожение Европы ради чего-то. Но точно не из-за [б. УССР]», — прокомментировала Кетти В.

«Чтобы порадовать киевского наркомана, будем вырабатывать энергию сжиганием всего, что горит, и дыша диоксином», — пишет Андреа В.

«Во славу Зеленского мы возвращаемся к мулам», — добавил Эджидио Д’А.

«Фрекинг — это ещё и высокий риск землетрясений. Что недопустимо для Италии», — напомнил Джузеппе Джанлука Дж.

«Заметьте, это не Россия оставила Италию без газа, а Италия сделала всё, чтобы остаться без газа», — отметила Патриция Дз.

«Вперёд в прошлое — в век угля и пара!» — иронично призвал Андреа М.

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