В Самарканде, одном из древнейших городов Земли, завершился первый день работы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Непростое время, которое переживает планета, наделило мероприятие особым статусом центрального мирового события. И этот аванс выдан неспроста — именно в бывшей столице империи Тамерлана обретают очертания грядущие масштабные перемены.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

В Узбекистане, помимо принимающей стороны, собрались главы ещё 13 государств: входящих в ШОС Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России и Таджикистана, наблюдателей при организации Белоруссии, Ирана и Монголии, партнёров по диалогу Азербайджана и Турции, а также Туркмении.

В первый день форума проходили двусторонние встречи. Особое внимание оказалось приковано к переговорам президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Последний раз они лично общались в феврале — на церемонии открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине. Из-за пандемии коронавируса китайский лидер долгое время не покидал страну, и визит в Самарканд стал для него первой зарубежной поездкой за последние два года.

Путин подтвердил приверженность принципу «одного Китая», осудил провокации США и их сателлитов вокруг Тайваня, а также отметил нежизнеспособность старого миропорядка.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», — сказал президент РФ.

Его собеседник прямо указал на лидирующую и союзную роль России и Китая в построении новой системы международных отношений.

«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — произнёс Си Цзиньпин.

Очевидно, что ШОС — проекция нового мироустройства. Союз древних цивилизаций и культур создан по принципу равноправия и взаимного уважения к моделям государственного развития. Богатство традиций и самобытность не мешают позитивной повестке диалогов благодаря простому правилу — отказу от вмешательства во внутренние дела.

Примером равноправной и взаимовыгодной дружбы можно назвать сотрудничество России с бывшими советскими республиками, входящими в ШОС. Москва уважает их суверенитет и рассматривает как стратегических партнёров, с которыми её связывает общая история и русская культура. С другой стороны, именно тесные связи с Россией являются для этих стран залогом развития и благополучия. И, напротив, отказ от близких отношений неизбежно обрушит их самостоятельность и превратит в точку напряжённости — инструмент Запада для давления на Россию.

В Самарканде Путин встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Российско-иранское взаимодействие сейчас переживает бурный рост. Страны готовятся заключить новый договор о сотрудничестве, подняв отношения на новую ступень. При этом Пакистан, как отметил российский президент, также является для Москвы одним из приоритетных партнёров в Азии.

Раиси считает ошибкой и просчётом мнение Запада о том, что санкции могут подавить волю государства, против которого они введены.

president.ir Президент Ирана Ибрахим и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин

«Весь мир знает о том, что Соединённые Штаты Америки являются недоговороспособными: они нарушают все обязательства. И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации, они неспособны выполнять свои обещания», — сказал он на встрече с российским президентом.

Пакистанский премьер-министр на переговорах с Путиным рассказал о желании работать с Россией.

«Мы хотим выстраивать отношения с вашей великой страной, полностью отдаваясь развитию этих отношений, потому что вы сверхдержава», — заявил Шариф.

Саммит ШОС показывает, что Россия мудро использовала своё естественное стратегическое преимущество. В условиях конфронтации с Западом у нашей страны оказался не только крепкий тыл, но и проявился потенциал для усиления международных связей. Основой торговли по-прежнему является экспорт природных ресурсов, которые с западноевропейских рынков перенаправляются в Азию, испытывающую их дефицит. В то же время укрепляется сотрудничество в сферах технологий, туризма, образования и других сферах. В дальнейшем эти направления станут фундаментом всеобъемлющего развития, которое ждёт не только Россию, но и весь незападный мир.