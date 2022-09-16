Информация о том, что «азербайджанская сторона разбомбила колонну российских военных», вызвала десятки откликов в соцсетях Грузии. Мнения и оценки разделились, одни похвалили Баку за смелость и поддержали действия его армии, другие предположили, что Азербайджан тем самым «открывает второй фронт» против России, чего Запад так настоятельно требовал и ожидал от «нерешительных грузинских властей», третьи с опасением предполагали, что всё это приведет к новой войне на Кавказе и неотвратимому втягиванию в нее Грузии, а четвертые предсказывали Грузии потерю Батуми и окончательное «омусульманивание». Но были и такие, кто подозревал, что действия Баку были заранее согласованы то ли с Москвой, то ли с Анкарой.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Ты посмотри на Алиева!» — воскликнула Н. Б.

«Ух ты, молодцы!» — поддержала ее Л. К.

«Алиев действительно хочет войны», — сокрушенно отреагировала М. Б.

«Если Азербайджан и Турция захотят, они вообще сотрут Россию с карты, но их это не устраивает», — заметил Д. Ц.

«Не Россию сотрут, а как бы нас не стерли внезапно, неужели не понимаете, и когда это Турция стала для вас хорошей?» — возмутилась Л. Б.

«А не думаете ли вы, что в эту войну втянут и Грузию? Оружием-то пользоваться умеете вообще?» — обратился к болельщикам Азербайджана и Турции Р. Г.

«Грузия давно уже в войне. Но не для всех грузин», — отреагировал В. Н.

«Эх, народ только теоретически выигрывает войну с Россией. Да вспомните вы те пять дней, когда Тбилиси с молниеносной быстротой опустел и у АЗС и на трассе стояли колонны уезжающих», — напомнила Н. Г.

«Мир сошел с ума», — констатировал Н. Ч.

«Я думаю, это вызов, только заранее согласованный», — предположила Т. А.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Это всё, наверное, заранее было рассчитано», — поддержала ее Н. Б.

«Да кто из них наш болельщик? Никто», — заметила И. Б.

«В политике постоянных друзей нет, есть постоянные интересы. Наш интерес сегодня — победа Азербайджана. Джавахети автоматически исчезнет из интересов Армении, и это главное», — поучительно ответил ей З. Б.

«А не они (азербайджанцы) наши святые монастыри присваивали? Один хуже другого враги внутри и вокруг нас», — написала в ответ И. Б.

«Удивительно, чему вы радуетесь? Беспорядкам и войне на Кавказе? Если хотите войны Азербайджана и Турции с Россией, попрощайтесь навсегда с Батуми. Не дай Бог», — возмутилась М. Р.

«Радуйтесь. Близко наше омусульманивание. Эх вы!» — упрекнул воодушевленных действиями Азербайджана пользователь И. М.