Столкновения на границе между Таджикистаном и Киргизией, а также эвакуация местных жителей из приграничных территорий, беспокоят общественность. Люди говорят, как бы России не пришлось второй фронт открывать.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт на таджикско-киргизской границе

«Считаю, надо выслать всех киргизов и таджиков из России! Пусть у себя дома со своими вояками разбираются!» — предлагает Евгений.

«Западные «партнёры» и там свою работу ведут?» — спрашивает Александр Ахтубинский.

«Пиндосных уши торчат. Где появляются представители США с гуманитарной миссией, там потом кровь и война», — соглашается Андрей.

«Этим чего неймется? Мало воевали?» — отмечает Ольга Громан.

«Достали уже все со своими разборками. Мало им наглядного примера (Афганистан, Ирак и т.д.)», — соглашается Светлана.

«Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан — звенья одной цепи», — считает Владимир П.

«Америкосы всех науськивают. Сволочи! А слепцы идут у них на поводу…» — соглашается Ульяна Ржешевская.

«Эти обе страны в ОДКБ, и у нас перед ними обязательства. Мы должны прекратить это политическими мерами», — считает Евгений.

«Ну явная провокация, непонятно, что ли! Спецы с Запада стреляют в обе стороны, стравливая сопредельные стороны, потом тихо линяют, а эти продолжают друг в друга палить. Так и в Азербайджане с Арменией. Надо наоборот объединиться для борьбы с шпионами и провокаторами, которым очень надо разжечь новые конфликты», — предлагает Марина Козлова.

«Ничего удивительного: сейчас западные страны все сделают, чтобы у России открылся второй фронт», — пишет Иван Мартынов.

«Практически одновременно зажигают конфликты на всем периметре бывшего СССР, как только главы ШОС собрались и стали подписывать договоренности и принимать новые страны в организацию. Гегемон боится упустить роль мирового жандарма, а поздно…» — считает Наталья Больдьт.

Сайт президента Узбекистана Участники саммита лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде

«Каким образом Запад так делает? Как они отдают приказ армии чужой страны? А сами военные не понимают, что и им будет очень плохо в случае эскалации?» — спрашивает Марина.

«Военные слишком часто многого не понимают: что касается того, что в случае эскалации очень плохо будет, это же не факт. А приказы другой стране это банально деньги: там, в Таджикистане, Киргизии, Туркмении — марионеточные правительства. Кто больше даст — тому и служат», — отметил Матвей Пересветов.

«Таджикистан — член ШОС. При тесных связях с Россией продается деньгам Запада и пытается устроить войнушку у периферии России?» — рассуждает Светлана.

«Ну, в Казахстане у нас вообще Байконур: мы им помогли и теперь какую риторику от них слышим: «Не обязан», «Крым не признаём», «Россия нам не указ», и так далее. Вся Средняя Азия от рук отбилась и давно у них националистические настроения растут постоянно. Вот, например, Эрдоган заявлял, что его мечта — «появление шести государств и одной нации». Кроме Турции речь шла об Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, а также Туркменистане. А Турция нам союзник?» — рассуждает Виталий Власов.

«Либо ОДКБ развалится, либо РФ придется перебросить часть войск на юг и оголить фронт. Вот тебе и верные южные соседи», — поделился мнением Сибиряк.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российские солдаты

Как сообщало ИА REGNUM, обострение ситуации по всей границе между Таджикистаном и Киргизией началось в 06:00 местного времени 16 сентября: таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ КР и позиций Киргизии в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.

В 06:30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда.

В 07:12 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы «Самаркандек», расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области. Сообщается о применении танков и другой бронетехники.

Один таджикский пограничник погиб, еще трое получили ранения. Со стороны Киргизии ранения получили 11 пограничников. Началась эвакуация мирных жителей из районов на границе с Таджикистаном.

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