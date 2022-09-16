В Италии активно обсуждают саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Наблюдателей особенно взволновали переговоры между лидерами России и Китая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что перед лицом колоссальных перемен две страны готовы сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что попытки создать однополярный мир со стороны Запада приняли уродливые формы и неприемлемы для большинства государств. При этом он высоко оценил позицию Пекина по вопросу б. УССР.

По мнению ряда западных аналитиков, саммит фактически означает рождение противостоящего НАТО альянса — Самаркандского пакта, как его назвал обозреватель издания Libero Мирко Молтени.

При этом многие в Италии считают, что одной из главных причин углубляющегося партнёрства между Россией и Китаем стали западные страны, которые вместо дипломатии в международных отношениях всё чаще пытаются использовать метод кнута.

«Си готов оказать Путину сильную взаимную поддержку. Поздравляю верных солдат Драги и НАТО», — прокомментировал встречу итальянский сенатор Элио Ланнутти.

«Спасибо фон дер Ляйен и компании за то, что сделали такую страну, как Россия, врагом. Страну, которая более полувека успешно сотрудничала с Италией и большей частью Европы», — поддержал пользователь Даниеле Л.

«Отличная работа, господа из США, НАТО и Евросоюза. Вы своими руками превратили дружественную нам Россию в союзника Китая», — пишет Джорджо А.

Сайт президента Узбекистана Участники саммита лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде

Большинство комментаторов в соцсетях обсуждают возможные результаты противостояния Запада со странами ШОС, в которую уже входят крупнейшие страны Евразии.

«Это закат Запада», — процитировал название книги Освальда Шпенглера Сальваторе А.

«Это самая большая ошибка Европы», — вставил Глауко П.

«Мы снова не на той стороне истории. Сначала были с Германией (во время Второй мировой войны), теперь с США», — заметил Орацио К.

«Нам нужно скорее выбираться из однополярного американского взгляда на мир. Вот и всё», — считает Андреа Б.

«Думаю, скоро нам нужно будет учиться говорить на русском или китайском», — заявил Николо Ф.

«Это будет конец Европы, все более презираемой американцами», — заключила Милена И.

Читайте также: «Это война США против России» — итальянцы об американских военных в б. УССР