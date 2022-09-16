Заявление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о том, что Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Китайский лидер видит, как мир настигла буря «колоссальных перемен», поэтому должен появиться тот, кто сумеет вывести человечество не только невредимым из этого водоворота событий, но и поведёт народы всей планеты в сторону развития. В связи с этим Китай готов взять на себя такую ответственность, разделив её с Российской Федерацией.

Председатель КНР подчеркнул, что и Китаю, и России необходимо защищать свои интересы, соблюдать принципы региональной безопасности, поддерживать состояние развивающихся и формирующихся рынков. Всё это Пекин собирается делать вместе с Москвой, провозглашая эпоху сотрудничества наших стран.

«Вот, дружить с Путиным надо, тогда всё хорошо будет. И Китай это хорошо понимает», — пишет Анастасия Л.

Многие пользователи позитивно отнеслись к такому партнёрскому подходу со стороны власти Китая. Причём партнёр из Китая куда как более состоятельный, чем коллективный Запад, который растоптал ранее заключённые договорённости и отказался от собственных же принципов.

«Как приятно знать, что у нас есть такой сильный союзник, который готов вместе с нами бороться с гегемонией Америки!» — отметил Максимилиан С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Некоторые комментаторы отмечают, что для России очень важно сотрудничать с Китаем, ведь скоро этот геополитический гигант обгонит по всем параметрам Соединённые Штаты Америки.

«Очень приятно, что мы обрели такого верного союзника как Китай. Он велик на протяжении всей своей истории, а сейчас стал реально могучей державой. Нам нужно быть вместе, чтобы Америка канула в Лету», — советует Наталья М.

«Китай — наш друг. Настоящий друг, не то что западные «партнёры». Китай не предаст, но с ним тоже надо быть начеку. Нельзя переходить разумные границы, нужны их чётко очертить. И тогда будет вечная между нами дружба», — убеждён Николай К.

Часть людей полагает, что если Россия и Китай будут по-настоящему вместе, то ни одна вражеская страна не посмеет навести свои ядерные ракеты в нашу сторону.

mil.ru Военнослужащие Китая и России

«Верно! Против тандема Россия — Китай ни одна страна не пойдёт. У США кишка тонка выступить против нашего союза. Да и другие страны давно уже устали от американского гегемонизма», — считает Ирина А.

«Наш альянс в ближайшие годы станет самым крупным и надёжным, он переплюнет все западные и позволит создать на Земле по-настоящему многополярный мир, без главенства США!» — предрекает Устин Б.

Нашлись и те, кто уверены, что вслед за тандемом России и Китая последует весь остальной мир. И тогда Америка потеряет все рычаги влияния на этот мир и человечеству больше не будет угрожать вымирание.

«Россия и Китай показывают пример того, как должны строиться отношения между двумя цивилизованными странами», — пишет Вероника З.

Напомним, 15 сентября председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о том, что Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития.