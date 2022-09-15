Сообщение пресс-службы компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» о том, что мужчина на видеозаписи, распространяемой в Telegram-каналах, который вербует добровольцев из числа заключённых исправительной колонии для службы в частной военной компании «Вагнер, «чудовищно» похож на её руководителя, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Компания официально не подтвердила, что на видео действительно запечатлён её руководитель, но дала намёки, которые каждый может интерпретировать как хочет. Кто бы ни был этим мужчиной, сообщают в «Конкорде», он «занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается».

Пресс-служба отметила, что у человека с видеозаписи так хорошо поставлена речь, будто бы это действительно бизнесмен Евгений Пригожин, но фактов, подтверждающих это, не имеется. Более того, в «Конкорде» заверили, что их руководитель не имеет никакого отношения ни к каким частным военным компаниям, не финансирует их и не владеет об этом никакого рода информацией.

Government of the Russian Federation Евгений Пригожин

«Человек на видео действительно очень похож на Евгения Пригожина, но как-то чётко, на сто процентов это подтвердить невозможно, как и опровергнуть. Видимо, на то и был расчёт, когда видео выкладывали», — считает Анастасия И.

Многие пользователи считают, что доказать причастность Пригожина к этому видео невозможно, а значит, личность некого мужчины, дающего заключённым шанс искупить кровью свои преступления путём помощи народу Донбасса и бывшей УССР в освобождении от неонацистских полчищ, так и останется для нас тайной.

«Столько видел рассуждений по этому поводу, фейк это или нет. Но так если подумать, говорит-то всё правильно. Да и как бы возможность отправлять уголовников сражаться за Россию и отмолить грехи — неплохая идея. Многим из них это реально возможность вернуться в жизнь», — отметил Максимилиан С.

Некоторые комментаторы отмечают, что не знают, кто запечатлён на видео, но считают, что всё, что говорит этот загадочный мужчина и делает там, — правильно.

«Мужик правильные вещи говорит, к тому же если обращаться к истории, то можно узнать, что такая практика уже имела место быть много раз! И даже во времена Великой Отечественной войны», — напомнила Милена П.

Часть людей полагает, что кто бы ни вербовал заключённых исправительной колонии для службы в ЧВК, он не является первопроходцем в этом деле.

«Не Пригожин (если это он на видео) придумал бойцов из числа заключённых набирать. Французский легион тоже в изрядной степени из зэков состоит. Это нормальная практика для ЧВК», — указывает Артём Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что будь этот мужчина, попавший на видеокамеру, Пригожиным, то граждане от всего сердца сказали бы ему спасибо и выразили искреннее уважение.

«Уважение Пригожину (если это он)! Вот наглядный пример состоятельного человека, который помогает своей стране делом, а не словом. Бизнесмен, а Родину на купюры не променял», — подметил Тайлер Д.

Напомним, 15 сентября пресс-служба компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте» назвала мужчину на видеозаписи, распространяемой в Telegram-каналах, который вербует добровольцев из числа заключённых исправительной колонии для службы в частной военной компании «Вагнер, «чудовищно» похожим на её руководителя.