«Помогает стране» — соцсети о видео с мужчиной, вербующим заключённых в ЧВК
Сообщение пресс-службы компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» о том, что мужчина на видеозаписи, распространяемой в Telegram-каналах, который вербует добровольцев из числа заключённых исправительной колонии для службы в частной военной компании «Вагнер, «чудовищно» похож на её руководителя, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Компания официально не подтвердила, что на видео действительно запечатлён её руководитель, но дала намёки, которые каждый может интерпретировать как хочет. Кто бы ни был этим мужчиной, сообщают в «Конкорде», он «занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается».
Пресс-служба отметила, что у человека с видеозаписи так хорошо поставлена речь, будто бы это действительно бизнесмен Евгений Пригожин, но фактов, подтверждающих это, не имеется. Более того, в «Конкорде» заверили, что их руководитель не имеет никакого отношения ни к каким частным военным компаниям, не финансирует их и не владеет об этом никакого рода информацией.
«Человек на видео действительно очень похож на Евгения Пригожина, но как-то чётко, на сто процентов это подтвердить невозможно, как и опровергнуть. Видимо, на то и был расчёт, когда видео выкладывали», — считает Анастасия И.
Многие пользователи считают, что доказать причастность Пригожина к этому видео невозможно, а значит, личность некого мужчины, дающего заключённым шанс искупить кровью свои преступления путём помощи народу Донбасса и бывшей УССР в освобождении от неонацистских полчищ, так и останется для нас тайной.
«Столько видел рассуждений по этому поводу, фейк это или нет. Но так если подумать, говорит-то всё правильно. Да и как бы возможность отправлять уголовников сражаться за Россию и отмолить грехи — неплохая идея. Многим из них это реально возможность вернуться в жизнь», — отметил Максимилиан С.
Некоторые комментаторы отмечают, что не знают, кто запечатлён на видео, но считают, что всё, что говорит этот загадочный мужчина и делает там, — правильно.
«Мужик правильные вещи говорит, к тому же если обращаться к истории, то можно узнать, что такая практика уже имела место быть много раз! И даже во времена Великой Отечественной войны», — напомнила Милена П.
Часть людей полагает, что кто бы ни вербовал заключённых исправительной колонии для службы в ЧВК, он не является первопроходцем в этом деле.
«Не Пригожин (если это он на видео) придумал бойцов из числа заключённых набирать. Французский легион тоже в изрядной степени из зэков состоит. Это нормальная практика для ЧВК», — указывает Артём Д.
Нашлись и те, кто отмечают, что будь этот мужчина, попавший на видеокамеру, Пригожиным, то граждане от всего сердца сказали бы ему спасибо и выразили искреннее уважение.
«Уважение Пригожину (если это он)! Вот наглядный пример состоятельного человека, который помогает своей стране делом, а не словом. Бизнесмен, а Родину на купюры не променял», — подметил Тайлер Д.
Напомним, 15 сентября пресс-служба компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте» назвала мужчину на видеозаписи, распространяемой в Telegram-каналах, который вербует добровольцев из числа заключённых исправительной колонии для службы в частной военной компании «Вагнер, «чудовищно» похожим на её руководителя.