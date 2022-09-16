Основатель компании Patagonia скалолаз Ивон Шуинар передал свою империю стоимостью в $3 миллиарда нескольким фондам и некоммерческим организациям, борющимся с изменением климата. Комментируя свое решение, предприниматель заявил: «Земля теперь наш единственный акционер».

Иван Шилов ИА REGNUM Молодежь на защите климата

Вместо того чтобы продать компанию или вывести ее на биржу, Шуинар, его жена и двое взрослых детей передали Patagonia, стоимость которой оценивается примерно в $3 миллиарда, специально созданному трасту и некоммерческой организации. Данные организации были созданы для сохранения независимости компании и обеспечения того, чтобы вся ее прибыль — около $100 миллионов в год — направлялись на борьбу с изменением климата и защиту неосвоенных земель по всему миру.

Ивон Шуинар.1975 (сс) Портленджим

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Спасибо, теперь я буду покупать только Patagonia. 'Земля теперь наш единственный акционер'. Невероятно сильно и трогательно», — пишет Tom.

«Раньше в нашей семье было принято шутить, что моя мама почти каждый год дарила мне и всем членам нашей семьи куртки Patagonia на дни рождения и Рождество. Она умерла в 2020 году, но теперь мне придется перенять эту традицию. Отныне для меня и для семейных подарков — только Patagonia. Я не очень люблю делать покупки и стараюсь быть осторожным, но у вас появился новый клиент на всю жизнь. Спасибо!» — восклицает happygirl.

«Я хотел бы узнать, как Patagonia создала высокоприбыльную компанию, оставаясь верной ценностям благосостояния сотрудников и окружающей среды. Так много компаний утверждают, что это просто невыгодно. Возможно, Гейтс и раздал много своего богатства, но его богатство досталось ему ценой благополучия сотрудников и окружающей среды», — рассуждает Rogers.

«В эпоху баронов-разбойников сверхбогатые люди подарили нам музеи, библиотеки и университеты. Это редкий пример из нашего позолоченного века, когда человек с огромным богатством заботится о чём-то, кроме собственного хрупкого эго. Я надеюсь, что другие последуют их замечательному примеру», — отмечает Ryan Kerney.

«Может быть, теперь они подумают о том, чтобы выпускать брюки для людей с ростом выше среднего, а не только «короткие» и «обычной» длины. Их мнение о том, что высокие люди стоят слишком больших денег, чтобы одевать их экологически ответственным способом, всегда казалось довольно странным. Богатые люди, даже «хорошие» богатые люди, могут быть очень и очень странными», — напоминает Nnaiden.

«Я не понимаю, почему репортер включил в эту статью свой неубедительный и сомнительный комментарий: «Что делает капитализм таким успешным, так это мотивация к успеху». Если капитализм настолько успешен, почему мы стоим на пороге экологического коллапса и массового вымирания?» — спрашивает Jeffrey Parker.

Капитализм. Карикатура

«В целом это утверждение спорно. Оно явно неверно для отдельных людей. У меня есть работа, которая мне очень нравится. Я мог бы значительно увеличить свою зарплату, если бы перешел в технологическую компанию. Я иррационален? Нет! Потому что моя мотивация на работе зависит от того, что я делаю то, что мне нравится!» — отвечает Allison.

«Что делает капитализм таким успешным, так это наличие мотивации для достижения успеха». Вот что не так с бизнес-школами: они считают неоспоримым принципом, что единственное, что мотивирует людей, — это эгоизм», — комментирует Ockham9.

«Борьба с изменением климата? Тщеславие из тщеславий! И зря потраченное состояние! Изменение климата реально, но человек имеет к нему очень мало отношения и не может существенно изменить ситуацию. Земля имеет свои собственные биологические часы, измеряемые десятками тысяч лет, в течение которых происходят циклы потепления и замерзания», — указывает Alexander.

«Не хочу показаться негативной, но, возможно, люди изначально не должны иметь возможность накапливать столько богатства», — рассуждает Blake.