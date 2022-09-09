Смерть королевы Елизаветы II вызвала всемирную волну сочувствия к правящей династии Великобритании, при этом опросы даже показали рост поддержки короля Карла III, который никогда не славился популярностью. Однако вместе с этим появилось и кое-что неприятное для британской монархии, а именно нарастающий в обществе вопрос: а нужна ли вообще королевская семья?

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

После кончины королевы возникли ожесточенные споры о роли королевской семьи в кровавой колониальной истории Великобритании. Новость о том, что Чарльз не будет платить налог на наследство, переданное королевой, — стоимость наследства может достигать сотни миллионов долларов — также вызвала негодование по поводу секретных финансовых механизмов династии.

Одновременно некоторые раскритиковали пышное прощание с королевой на фоне экономического кризиса, а аресты демонстрантов на британских улицах спровоцировали негодование по поводу того, как Британия справляется с критикой королевского суверена.

Интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Я 87-летняя англичанка, и я не могу дождаться, когда закончится похоронная служба, и тогда, возможно, газеты, телевидение и т.д. вернутся к важным вещам, о которых мы должны заботиться. Война, голод, планета. Я думаю, что Британия действительно устраивает хороший «парад», но я уверена, что многие люди огорчены, что платят за все это», — пишет Tubbers.

«Британии следовало бы поучиться у одной из своих колоний — Индии. Они положили конец правлению всех раджей и махараджей, как только отделились от Великобритании в 1947 году. То же самое должно было произойти и с британской монархией. Как будто они весело расхаживают по улицам, зная, какую боль и смерть причинила их семья всему миру. У них нет стыда. Может быть, через 50 лет люди будут удивляться тому, как эта монархия держалась на плаву, несмотря на свою кровавую историю», — отмечает AboutToJumpIn.

«Давно, давно, давно пора сместить их. Эта история с европейскими монархиями должна была закончиться в 1918 году, поскольку Первая мировая война была частично результатом войны между двоюродными братьями, а затем агрессии между суверенными странами. У нас, американцев, возможно, есть свои проблемы, но нам приходится терпеть избранного президента не более 8 лет, они никогда не становятся больше, чем кратковременной сенсацией, и половина голосующего населения обычно рада, когда они покидают свой пост», — рассуждает Can U Dig it.

«Британцы. Европейцы, немцы в частности, живут британской монархией. Всё будет хорошо… но США продолжат ревновать и завидовать!» — убежден Gandalf-The-White.

«Как американец, я никогда не смогу поддержать наследственную аристократию ни в Великобритании, ни в США. Мы в США боролись с британским королем за нашу свободу и уже давно запретили здесь королевскую власть и титулы и ожидаем, что люди сами заработают себе на жизнь. Британский колониализм — это трагедия, которая затронула многие страны, включая Ирландию и нашу собственную страну. Британцы могут делать все, что хотят, но это вопиюще несправедливая система аристократии. В Великобритании есть много бедных, которые нуждаются в помощи государства, а король Чарльз — нет.

Ukcop26.org Принц Чарльз Цитата из видео COP26 Церемония открытия — Саммит мировых лидеров

В США также крайне несправедливая ситуация, когда богатые могут передавать практически все свое состояние детям, не облагаемое налогом. Нам необходимо восстановить ставку налога на наследство 1950-х и 60-х годов в США — 90%. Мы в США гордились тем, что у нас нет наследственного высшего класса и что каждый должен зарабатывать сам. Мы должны заставить элиту США платить налоги на наследство, а их дети должны зарабатывать свое богатство», — указывает John1232.

«Совершенно неверно… это Британцы избавились от нас!» — отвечает Gandalf-The-White.

«Смерть королевы выявила худшие стороны этого правительства, а именно их отвратительный авторитаризм и полное подавление любого инакомыслия. Несмотря на многотысячные толпы, ожидающие по несколько часов, чтобы пройти мимо гроба королевы, эти люди составляют лишь ничтожное меньшинство от 67-миллионного населения Великобритании. Многие миллионы людей не могут позволить себе кормить своих детей и отапливать свои дома в Великобритании, и это в корне неправильно, что бедные люди и люди среднего класса должны оплачивать огромные расходы на охрану и полицию, связанные со смертью королевы. Тот факт, что Чарльз и другие члены королевской семьи не платят налог на наследство или корпоративный налог, сам по себе является достаточным основанием для упразднения британской монархии. Они никогда не были по карману обществу и являются историческим анахронизмом», — убежден Giant Redwood.

«Не должен ли король Чарльз в качестве жеста доброй воли оплатить похороны своей матери? Почему простолюдины должны оплачивать все счета, а король Чарльз пожинать все плоды…» — недоумевает ejflashhold.

Напомним, что директор центра гражданско-патриотического воспитания РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Некипелов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что после смерти королевы Елизаветы II, без сомнений, политический трек Великобритании находится в зоне высокой турбулентности.