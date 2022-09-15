Заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что руководитель каждого субъекта Российской Федерации должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Глава Чечни назвал такую инициативу «самомобилизацией», потому что никто перед главами регионов такую задачу не ставит, но тем не менее потребность в добровольцах для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР никуда не испарилась. Кадыров призвал коллег не ждать сигнала из Кремля, либо же буквального приказа главнокомандующего, потому что совершать благие дела нужно здесь и сейчас. Причём не только автопробегами и выступлениями в поддержку, а в виде реальной помощи воюющему Донбассу.

Чеченский лидер предложил главам субъектов Российской Федерации собрать хотя бы по тысяче человек, желающих помочь своей Родине, встав на защиту мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Если каждый регион сможет сделать это, то добровольческий контингент увеличится минимум на 85 тысяч человек. Кадыров подчеркнул, что речь не идёт о мобилизации — встать под ружьё должны исключительно патриоты, сделавшие свой выбор добровольно.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«По дивизии — нормально будет. Ну, Собянин может три-четыре корпуса оформить, плюс — Новая Москва!» — написал пользователь Зимнаяя Черешня.

Многие пользователи считают эту инициативу верной и отражающей потребности, возникающие у России в рамках спецоперации в бывшей УССР.

«Неплохо было бы, чтобы представители власти действительно включились в этот процесс, потому что не может всё добровольческое движение исключительно на Чечне быть завязано», — отмечает Павел И.

Некоторые комментаторы сомневаются, что кто-то из российских региональных руководителей прислушается к призыву главы Чечни.

«Главы регионов не способны собрать добровольцев, потому что не все из них вообще спецоперацию поддержали. У нас элита состоит из чёрти пойми кого. Либерал на либерале. У кого дети за границей, у кого любовницы элитные. Этим людям сейчас не до войны», — считает Денис Ч.

Часть людей полагает, что Североатлантический альянс наступает, что в любом случае заставит руководство Российской Федерации объявить всеобщую мобилизацию, когда противник начнёт буквально угрожать целостности нашего государства.

«Рано или поздно полная мобилизация будет, если ЕС и НАТО продолжат подобную политику», — считает Денис Ч.

«Если НАТО нападёт на Россию, то мобилизация должна быть. Тут же очевидно, что наступление не продвигается из-за политического фактора. Наши профессиональные воины самые лучшие, ещё у нас самое мощное и современное оружие. Все задачи могут быть решены, если соответствующая команда поступит из Кремля», — уверена Роза Л.

Нашлись и те, кто отмечает, что на одной лишь инициативе от глав регионов в противостоянии с НАТО и его нацистской марионеткой Россия не выстоит. Поэтому нужны куда более масштабные решения, которые будут учитывать современную специфику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Путин не Сталин. История России помнит времена, когда народу оружие раздавали. В каждой конкретной ситуации нужен индивидуальный подход», — поделился своим мнением Клим Ч.

Напомним, 15 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что руководитель каждого субъекта Российской Федерации должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР.