Соединенные Штаты Америки готовы применить ядерный потенциал для того, чтоб защитить от возможных угроз Японию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с японским министром обороны Ясукадзу Хамада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прикрытием. США и Япония

Во время встречи обсуждался конфликт на территории бывш. УССР, а также действия КНР в отношении Тайваня. Действия Китая у японских границ в ходе встречи были названы «агрессивными» и «провокационными».

Глава Пентагона подчеркнул готовность Штатов «защищать Японию с использованием «всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей», сообщается в заявлении оборонного ведомства Штатов.

Также Остин указал на то, что Соединенные Штаты намерены усилить военное сотрудничество с японской стороной, чтобы обеспечить безопасность Индо-Тихоокеанского региона.

Заявление главы Пентагона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения в связи с заявлением главы Пентагона вспомнили об атомных бомбардировках Штатами Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Иные выразили непонимание, от кого США собрались защищать Японию.

«Поясните, а что, на Японию кто-то нападает? Я где-то что-то пропустила», — написала Туся.

«Да. Во-первых — Россия! У нас нет мирного договора. В любой момент можем объявить войну. Во-вторых — Китай. Они постоянно нападают на Японию. Веками. Традиция в Китае такая: при смене погоды или правителя обязательно напасть на Японию. В третьих — КНДР… Бедным самураям со всех сторон грозит опасность. Америку тоже не будем со счетов списывать — Пентагон не уточнял, что ядерное оружие не будет применено на территории Японии, тем более и опыт есть успешный. А то, что он «для защиты» его применит, — так они и Югославию с гуманитарными целями под ноль сровняли. Вот как страшно быть японцем», — ответил Тусе Борис.

«Защитим Японию — ещё раз по ней долбанём», так, что ли? Или кого они там пугать собрались? Россия, Китай или Северная Корея?» — задался вопросом Олег Ч.

«Значит, они готовы к тому, что и против них применят ядерное оружие. Мир сошёл с ума», — пишет Михаил.

Defense.gov Ясукадзу Хамада на встрече с Ллойдом Остином

«Применить ядерное оружие по Японии, чтобы защитить Японию», — отреагировал Grg 36.

«У японцев не ёкнуло?! Хотя если они те ядерные бомбардировки признали благом, то о чём речь…» — написала Jeanne.

«Так в прошлый раз уже защитили. Японцам недостаточно? Или память отшибло?» — не понимает один из участников обсуждения.

«Какая же отвратительная страна Америка, одна цель — всех убить и превратить в нищих», — возмутилась Елена.

«Уже защитили один раз, 90 тысяч в Хиросиме и 60 тысяч в Нагасаки, год 1945-й… Защитнички…» — напомнил Maxim K.

«От кого защищать собрались? От себя? Кого бомбить будут? Японию?» — не понимает Светлана.

«Легко защищать всеми силами и средствами того, на кого никто не планирует нападать», — прокомментировал Danil K.

«Японцев решили опять наказать!» — с сарказмом добавила Наталья К.

«Ублюдки, думают, что до них за лужу ответка не долетит?» — не понимает Алексей Е.

«Японцам пора напрячься. Как только американцы кого-то защищают, для защищаемых наступает конец», — пишет Оlga.

«О, правильно! Ударить по Японии превентивно, чтобы бомбить было уже нечего. Хитро. «Получите, Путин и Си!» — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Будут защищать Японию от японцев», — с сарказмом подытожил Victor.