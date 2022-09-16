Вторая жена короля Чарльза 75-летняя Камилла Паркер-Боулз начала обретать расположение граждан Великобритании после долгих лет презрительного отношения, когда её считали «другой женщиной». Издание Washington Post сообщает, что после смерти Елизаветы II многие поменяли свое отношение к Камиле, увидев в ней спокойную и уравновешенную королевскую особу.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Новый опрос YouGov выявил, что 53% британцев одобрили Камиллу и заявили, что она хорошо справится с обязанностями королевы-супруги. Для сравнения, пять лет назад данного мнения придерживались только 33%.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Когда Чарльз и Камилла впервые встречались и казались хорошей парой, истеблишмент королевской семьи активно препятствовал этим отношениям. Очевидно, что эти двое всегда идеально подходили друг другу, и очень жаль, что они не могли просто пожениться тогда и избежать сопутствующего ущерба от своих первых браков», — пишет Aumale.

«Диана мне очень нравилась, и я смотрела свадьбу вместе с сестрой в ее больничной палате после того, как она родила ребенка. Это было незабываемое событие, Диана была так прекрасна, и я подумала, что трудно было бы принять кого-то другого. Я удивлена, что на этой неделе, наблюдая за Камиллой, я поняла, что она мне нравится», — делится Irocao.

Paisley Scotland Принцесса Диана

«Не надо делать из этих двух правомочных, эгоистичных людей некую пару, созданную на небесах», — указывает Jo Viernes.

«Я не осуждаю их. Ты не можешь помочь тому, кого любишь. Давайте позволим им быть такими», — призывает Tommy Bones.

«Наблюдая за различными службами и изнурительным графиком выступлений на этой неделе, Камилла вызывает у меня глубочайшее уважение и восхищение. Она проявила исключительную стойкость. Учитывая, что этим двоим было суждено быть вместе, они женаты уже 17 лет и получили безупречное благословение королевы, разве мы не можем просто принять то, что жизнь преподносит сюрпризы, и порадоваться за них?» — спрашивает MacBear.

«Соединенные Штаты известны как пуританское общество. Диана была прекрасным человеком. Чарльз всегда любил Камиллу. Такова жизнь, и суждения здесь ни к чему. Как бы я ни восхищался Дианой, я желаю королю Чарльзу всего самого лучшего», — пишет Irocao.

«Я не верю, что когда-либо видел фотографию Дианы, смотрящей на Чарльза так, как Камилла смотрит на него, даже в самом начале», — вспоминает beagle mom.

«Я ожидаю, что она будет хорошей королевой, чтобы помочь королю в эти сложные времена», — комментирует thegoldnewok.

Kelvin Boyes Камилла Паркер-Боулз

Напомним, что британская королева Елизавета II пожелала, чтобы супруга наследника британского престола принца Чарльза Камилла в случае восшествия на престол получила титул королевы-консорта. Об этом сказано в послании Букингемского дворца, приуроченном к 70-летию восшествия Елизаветы II на престол.