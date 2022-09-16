Несложно даже обывательскому взгляду заметить взаимосвязь между проблемами в экономике США и накаляющейся риторикой в адрес России. Чем глубже США погружаются в кризис, тем больше риторика переходит в прямые угрозы. Наличие безрадостных экономических перспектив для США, усиливающихся внутриполитическим фактором, становится всё более явным и ощутимым. Политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill, как пишет РИА Новости, отметил, что почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты, 135 миллионов человек считаются либо бедными, либо малообеспеченными. Подавляющее большинство американцев не видит для себя лучшего будущего. И предстоящие выборы президента, по его мнению, не смогут переломить этот тренд, а только усугубят его.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Недостаточное, по мнению американских инвесторов, замедление годовой инфляции в США привело к обвалу местного фондового рынка, сообщало на днях интернет-издание Лента. ру со ссылкой на публикацию CNBC. Причем падение индексов оказалось рекордным с июня 2020 года. Изменения на рынке акций США, сообщалось в публикации, могут быть вызваны обеспокоенностью инвесторов насчет сохранения жесткого подхода Федеральной резервной системы (ФРС) к повышению ставок: аналитики ожидали, что проводимая денежно-кредитная политика сможет сдержать разгоняющуюся инфляцию, и прогнозировали, что рост цен в США в августе составит 8,1% против 8,5% в июле, но показатель снизился только до 8,3%.

Roger Gerbig Нью-Йоркская фондовая биржа

Примечательно, что опрошенные «Финам» эксперты подчеркнули, что замедление годовой инфляции в США связано лишь с продолжающимся второй месяц подряд снижением цен на бензин (!) на 10,6% месяц к месяцу, а также падением цен на авиабилеты, связь и подержанные автомобили. Причина же роста инфляции в августе, по сравнению с июлем, кроется в рынке недвижимости, на котором наблюдался максимальный рост цен, составивший за прошедший месяц 0,7%. Инфляционное давление, говорят эксперты, остается высоким и широко распространенным в экономике США, и для возвращения показателя к целевому требуется продолжение повышения ставок ускоренными темпами, что не дает покоя финансовым рынкам.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых говорит, что для инвесторов главными условиями для инвестиций остаются состояние экономики и политика Центробанка, но все больше аналитиков предвещают экономике США спад. При этом у правительства, как отмечает эксперт, нет нормального плана по ее стимулированию, а ФРС обещает держать курс на ужесточение ДКП из-за инфляции. Кроме того, дефицит на рынке продовольствия будет усугублять инфляционное давление. Цены на энергоносители, по мнению Малых, также будут оставаться на повышенных уровнях. Инфляция еще долго будет создавать проблемы в экономике США и на фондовом рынке, при этом полностью защитных активов нет, резюмирует она.

Неудивительно, что на фоне очередных проблем в мировой экономике, санкционного давления на Россию, угроз усиления давления, а теперь еще и заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру, в котором можно расслышать угрожающие нотки, мол, любой ценой и по всему миру, Россия сближается с Китаем, что явно не радует США. Напомним, как сообщает ТАСС, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о состоянии сообщества, глава ЕК сказала, что Евросоюз должен разработать полный цикл обработки редкоземельных материалов, чтобы его экономика не зависела от Китая, который перерабатывает почти 90% редкоземельных элементов и 60% лития. RT напомнил в свою очередь, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер ранее предупреждал, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, потому что германская промышленность нуждается в российских ресурсах. В частности, речь идёт не только о нефти и газе, но и о редкоземельных элементах. Со ссылкой на информацию Fox News RT пишет, что в случае прекращения поставок редкоземельных минералов из Китая будет создана угроза и для производства американского вооружения.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

И вот, возможно, показалось, но так совпало, что практически накануне саммита ШОС, где ранее анонсировалась встреча лидеров двух стран — России и Китая, американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев, как пишут РИА Новости со ссылкой на публикацию Politico, внесли на рассмотрение в Конгресс новый законопроект о включении России в перечень стран — спонсоров терроризма, в обход позиции Госдепартамента. Авторы законопроекта, указывает издание, пока не имеют широкой поддержки своей инициативы в Конгрессе.

В начале сентября лично президент США Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма, после чего в Белом доме заявили, что администрация приняла окончательное решение не придавать России указанный статус. Но, так или иначе, несогласие с позицией администрации Байдена, выразившееся внесением нового законопроекта о включении России в перечень стран — спонсоров терроризма в обход позиции Госдепартамента именно сейчас, выглядит как усиление давления на Россию. И не только на Россию. Страны, которые будут сотрудничать с, так сказать, пособниками терроризма, могут быть наказаны США введением вторичных санкций. Юридически и теоретически. Но на практике непонятно, как сами Соединенные Штаты будут в таком случае обходить свои же собственные ограничения, чтобы окончательно не уничтожить свою экономику.

Предположим, что с помощью криптовалюты. Однако в июле ТАСС со ссылкой на информацию Reuters, сообщая о том, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance вплоть до сентября 2021 года продолжала обслуживать клиентов из Ирана, несмотря на введенные в 2018 году Вашингтоном санкции, запрещающие ведение бизнеса в этой стране, также приводил мнение главного адвоката вашингтонской юрфирмы Ferrari & Associates Эриха Феррари о том, что биржа таким образом рискует подвергнуться так называемым вторичным санкциям, что наряду с ущербом репутации может лишить её и доступа к финансовой системе США.

utmagazine.ru Криптовалюта

Зачем США обходят собственные же санкции, на подмосковном «Радио 1» рассказывал в конце августа главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его словам, торговля через третьи страны приводит к тому, что покупаются товары по более низкой стоимости. Для США, подчеркивал эксперт, главный экономический смысл санкций заключается в том, чтобы сбить цену.

«Поскольку товар «нелегальный» или «полулегальный», то, соответственно, на него не может быть установлена рыночная цена. В то же время на американском рынке его продажи осуществляются по полной стоимости. Таким образом, появляется перспектива получения сверхприбыли в условиях кризисной ситуации», — говорил Васильев.

Соединенные Штаты, по мнению Васильева, самостоятельно подорвали словесную риторику о том, что все подвергнутся определённого рода запретам, сделав режим санкций весьма гибким и проницаемым, чем воспользовались американские фирмы из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Более того, по его словам, «практика показывает, что преодоление кризисных явлений в американской экономике рассматривается не в рамках вектора улучшения ситуации внутри страны, а путëм развития внешних торговых связей: экспорта и импорта». Собственно, сам опыт санкционного давления со стороны США, в том числе на Иран, как говорил Васильев, показал, что американские фирмы стремятся всячески обойти торговые запреты. Вот и возникает вопрос: внесение некоторыми сенаторами США на рассмотрение в Конгресс нового законопроекта о включении России в перечень стран — спонсоров терроризма, в обход позиции Госдепартамента — это удар по самим себе? По рублю, расчеты которым сегодня производятся по ряду внешнеторговых сделок? Или всё вместе взятое — как говорится, «назло врагу свои же уши отморожу»?