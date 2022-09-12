Президент США Джо Байден отчаянно пытается предотвратить забастовку на грузовых железных дорогах, которая может усугубить стремительную инфляцию. Белый дом пытается уговорить железнодорожные компании и профсоюзы договориться о новых контрактах в преддверии крайнего срока до 16 сентября, однако в качестве запасного варианта выясняет, может ли он сделать что-либо в одностороннем порядке.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Отметим, что надвигающаяся забастовка сильно повредит имиджу Байдена в преддверии приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Безудержная инфляция уже и так серьезно подорвала поддержку президента. Байдену, давно известному своей защитой профсоюзов, придется выбрать между тем, чтобы решить проблему задержек в цепочке поставок или сохранить лицо перед профсоюзами.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Инфляция — это плохо, и мы все это знаем. Но я надеюсь, что президент Байден сможет удержать американские поезда на ходу. Я понимаю обе стороны в этом вопросе, и эти работники, вероятно, давно нуждаются в повышении зарплаты. Но со всеми остальными проблемами, которые у нас сейчас есть, если потребуются исполнительные меры, я буду только приветствовать это», — пишет W. Wolfe.

«Непреклонность руководства в вопросе о праве железнодорожников на отгулы для посещения врача или право взять больничные дни просто смешна. Большая часть нации в этом вопросе стоит на стороне работников. Никто не хочет железнодорожной забастовки, но профсоюзы занимают правильную позицию», — указывает Aneliese.

«Они ведут переговоры о больничном листе. Даже не оплачиваемый больничный, а право не быть уволенным за посещение врача. То, что 90 процентов городских «белых воротничков» десятилетиями считали само собой разумеющимся. Это похоже на что-то из позолоченного века», — подчеркивает raven55.

«Национализировать железные дороги. Нельзя допустить, чтобы корпоративная жадность угрожала национальной безопасности», — уверен Omar Evans.

[Drew Jacksich Американская железная дорога

«Если Байден сможет придумать, как это сделать, чтобы проявить уважение к профсоюзам и профсоюзным работникам, и в то же время предотвратить забастовку, которая ухудшит инфляцию, это может стать для него большой победой», — предсказывает Rich Huff.

«Мой друг работал по 40 часов подряд на рельсах. Когда он проспал следующую смену, его уволили. Босы железных дорог считают своих работников не лучше скота, при этом выдавая дивиденды и выкупая акции и практически не платя налогов. Это отвратительно», — осуждает workershaverights.

«Есть способы найти деньги для железнодорожников. Это больше похоже на невежественное упрямство. «Так было всегда…» должно уступить место прогрессу», — указывает Chuck Jones.

«Я предлагаю бастовать до тех пор, пока с рабочими не будут обращаться справедливо и с уважением. Они хотят только того, что большинство белых воротничков уже получают, а это не так уж и много. Хватит с компаний несправедливого отношения к своим работникам!!!» — восклицает Mark.

«Дайте профсоюзу то, что он хочет, ради блага страны», — просит David Henry.

«Может быть, Джо сможет доехать на своем велосипеде до железнодорожной станции и вправить мозги этим людям. Или просто национализировать железнодорожную систему», — отмечает Civil Citizen.

«Боже. Это снова начинает напоминать Америку», — считает karen.

Напомним, что ранее два профсоюза, которые ведут переговоры с правительством США о зарплатах почти 60 тысяч работников крупных американских железных дорог, заявили о приостановлении отгрузки некоторых грузов. С 12 сентября железнодорожники также пообещали останавливать перевозки опасных и токсичных материалов в целях подготовки к забастовке.