«Это предупредительный!» — Сеть о ДТП с участием кортежа Зеленского
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кортежа Владимира Зеленского. В машину, в которой он находился, врезался другой автомобиль, водитель которого пострадал. Также указанное транспортное средство задело автомобили сопровождения. Сам Зеленский не пострадал.
Сообщение о ДТП с участием кортежа Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли ДТП очередным поводом привлечь к Зеленскому внимание. Некоторые сочли произошедшее неким «звоночком для Зеленского.
«У Зеленского травмировать нечего», — с сарказмом отреагировал Айрат А.
«Вот! А был бы не под наркотиками, все кости бы переломал!» — иронизирует Федор.
«Как же любит Зе внимание!» — добавила Диана Д.
«Были бы мозги… Было бы сотрясение», — пишет Дарья.
«Первый звоночек», — прокомментировал Сергей.
«Его пытались слить, а он выжил?» — задалась вопросом Mariia.
«Разгоняют сочувствие среди своих. Рейтинг доверия, наверное, падает, решили на жалость надавить», — отметил El.
«Как вообще может такое быть? Кортеж едет, это минимум машин семь. Да и дороги обычно перекрывают. А президент едет в центре кортежа…» — в недоумении Tonight Too.
«Какая жалость, что эта зелёная жаба не пострадала», — отреагировала Анна.
«Зеленский, в принципе, давно пострадавший», — смеется Екатерина Т.
«Жалко, не под танк», — не без сарказма пишет Александр П.
«Зеленский — это авария для всей [территории б. УССР] (Или даже для половины мира)!» — комментирует Александр.
«Уж не знают, как ему рейтинг поднять…» — пишет Виталик.
«Всё это действо с кортежем — для пиара, возможно, человеку заплатили за участие в спектакле «благочестивый Зе», — также предположила Polina V.
«Как говорят, везёт дуракам и алкоголикам», — смеется Olga B.
«Не верю. Думаю, инсценировка, всё в духе «95-го квартала». Чтобы посмотреть отношение народа к [Зеленскому] на фоне последних событий и почитать, кто что о нём думает, и вообще отвлечь внимание от фронта хоть на какое-то время. Есть ход такой у политиков», — отметил «С».
«Людей жалко… уродец опять саморекламой занимается», — не выдержала Мария.
«Можно было бы предположить, что была лёгкая травма в виде сотрясения мозга, но это в принципе невозможно из-за отсутствия такового. Но будут трубить из всех утюгов, что это было очередное «покушение» на никчемную жизнь «гаранта», — отреагировала Ольчик.
«Ну ничего, это предупредительный», — считает Ольга.
«Предупредительное ДТП в воздух!» — смеется Алексей.
«Дурной знак для него», — согласился brigDec.
«Пусть живет… Его еще надо будет в клетке повозить по всей разрушенной стране, которую ему доверил народ, потом судить и публично казнить», — написала Владислава.
«А что, никто не обвинил российские спецслужбы в покушении? У них ведь во всём Россия виновата», — подытожил Baschkirov.
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