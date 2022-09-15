В Италии анализируют недавние события в Харьковской области. По данным Corriere della Sera, наступление киевских военных было бы невозможным без участия американских и британских военных и разведок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

В частности, решение о месте удара было принято группой под руководством советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Это, по мнению журналистов, демонстрирует всё более активное участие Вашингтона в конфликте на территории б. УССР.

Отказавшись от непосредственной отправки американских войск, Белый дом предоставил Киеву вооружение, разведывательную информацию, военных инструкторов, а также помощь в планировании на самом высоком уровне.

Однако по поводу дальнейших шагов киевских властей, вознамерившихся вернуть потерянные ими территории, Пентагон осторожничает, опасаясь реакции Москвы. Это потребует ещё большего вовлечения США в конфликт, что грозит его перерастанием в ядерную войну.

По мнению пользователей соцсетей в Италии, всё это означает, что Вашингтон уже фактически воюет с Россией. Вместо отправки войск американцы способствуют прибытию всё большего числа наёмников, часть из которых — бывшие военнослужащие США.

«То есть роль Киева заключается лишь в поставке людей. Их обучением, вооружением и даже планированием операций занимаются американцы. В реальности это уже война США против России», — отметил Фабио А.

Министерство обороны России Переброска российских войск на Харьковское направление

«По сути, американцы играют в покер с Россией. А мы лишь почта», — прокомментировал Никола Ф.

«Вы уверены, что на [территории бывш. УССР] нет военных США? Точно уверены?» — спрашивает Ханна Б.

«Там есть не только наёмники, но и военные деятели из многих других стран. Немного осталось до нажатия кнопки (ядерной)», — поддержала Мария О.

«Американская разведка давно участвует в конфликте. Всю информацию о передвижении российских войск они передают Киеву», — вставил Као Дж.

«Очевидно, что без военной организации, разведки, подготовки и логистики, предоставленной американцами, киевские военные уже давно перестали бы существовать. На самом деле, это конфликт между Западом и Россией с Китаем. Сошедшему с ума либерализму скоро придёт конец», — считает Альберто Ди К.

«Россия не отступит как в Афганистане. Думаю, русские готовят большое наступление. Они воюют с НАТО, которое не хочет считать их равными себе. Я не вижу надежды на дипломатическое решение», — рассудил Отелло К.

Василий Иванов ИА REGNUM Американский ПТРК FGM-148 Javelin на выставке трофейного вооружения ВСУ, захваченного ВС РФ в ходе СВО

«Облажались здесь только мы, европейцы. Американцы на другом конце мира, у них есть газ и электричество, а мы платим за их войну», — пишет Эмилио Ф.

«Итальянцам вместо того, чтобы думать о поддержке войны, нужно решать проблемы с закрытием бизнесов. Как мы переживём эту зиму, сколько людей станут нищими? Мне кажется, итальянцам придётся эмигрировать из-за голода», — заключила Элла А.

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