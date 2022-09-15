Известие о том, что собранные доказательства говорят о гораздо большем числе жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, нашло большой отклик в социальных сетях. Люди говорят, что память о погибших нужно хранить вечно.

Жители Ленинграда покидают свои дома, разрушенные бомбёжкой, 10 декабря 1942 года

«Вот пусть теперь платят оккупанты», — считает Леонид Котов.

«Германия у России в долгу по самое не хочу. Пожизненно должны содержать тех детей, которым устроили ад, а не детство, а значит, и внукам. Должны пожизненно», — соглашается Владимир.

«Не только фашистская Германия, но и Финляндия имеет очень большое отношение к блокаде Ленинграда», — напоминает Вера Тарковская.

«Фашистская Европа виновата пожизненно перед Россией», — соглашается Александр Мерцалов.

«Очень жаль тех, кто пережил весь этот ужас, блокада Ленинграда — дата, которую будут много веков еще вспоминать наши дети и внуки», — поделилась Ирина Титова.

«Это наши самые настоящие герои, которые будут навсегда в нашей истории!» — считает Анна Воробьева.

«Не описать словами, на самом деле, что люди пережили», — соглашается Ангелина Захарова.

«Светлая память всем погибшим», — отметила Наталья Пономарева.

«Бабушка в пятилетнем возрасте попала в блокаду, ни одному человеку такого не пожелал бы, даже врагу», — заявил Сергей Верёвкин.

Женщина везет умершего в дни блокады Ленинграда

Тем, кто говорит, что о блокаде Ленинграда практически ничего не знает большая часть иностранцев, ответила Елена Наумова:

«Её (историю) очень хорошо «подправили» в 90-е, когда люди с деньгами и связями привезли своих стариков в Питер. Для льгот они все стали «блокадниками». А потом при поддержке Европейского университета прошло исследование. Так благодаря вышеописанным «детям блокады» в Ленинграде по итогам опросов свирепствовало людоедство. Случаи были. Расстрел на месте. Но по рассказам моих родителей, которые жили в блокадном городе, это были редкие случаи. Кстати, блокадники, которых встречала, большей частью были оптимистами и добрейшими людьми. На людоедов не тянули».

«16 сентября 2022 года будет 81-я годовщина трагедии баржи № 752, затонувшей вместе с пассажирами на Ладожском озере в ночь ﻿на 17 сентября 1941 года. Погибли 685 человек, которых эвакуировали из Ленинграда через Новую Ладогу на Большую землю. Почтим память погибших», — предлагает Наталья Козырева.

«Вечная память всем погибшим в блокаде Ленинграда!» — отметила Юлия Белокрылова.

«Светлая память погибшим нашим жителям Ленинграда! Спасибо нашим предкам, что отстояли Ленинград, что отстояли страну! Помним и гордимся вашим подвигом! Мы — потомки Великой Победы! В наших жилах кровь 9 мая 1945 года! Красное знамя бессмертно», — отозвался Александр Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. За это время погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только 3% скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Ранее прокуратура подала иск о признании факта военных преступлений геноцидом. О том, что собранные доказательства говорят о гораздо большем числе жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, известили РИА Новости со ссылкой на прокурора Петербурга Виктора Мельника.

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