Ещё один мост. Казахстан - мост между Западом и Востоком — Токаев
Свою статью президент Казахстана написал по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане. В нем принимают участие более 100 делегаций из 50 стран мира.
Таково, продолжил он, основное послание VII Съезда мировых и традиционных религиозных лидеров, который проходит на этой неделе в столице республики. Казахстан вновь соберет религиозных лидеров со всего мира. В этом году впервые в саммите участвует его святейшество папа Римский Франциск.
С 2003 года этот форум предоставляет бесценную платформу для очень важных и порой очень сложных дискуссий. Еще в 2003 году, после теракта 11 сентября, высокий уровень религиозной напряженности во всём мире создал острую потребность в позитивном взаимодействии.
Возможно, это связано с тем, что это культурный и религиозный сухопутный мост через сердце Евразии. В детстве, отмечает Токаев, он и его окружение воспринимало это как должное. Став же взрослыми, он и его окружение начали ценить важность такого общего взгляда на вещи. Оттуда это был естественный шаг к глобальному форуму, продвигающему культуру толерантности.
В те первые годы конгресс способствовал взаимодействию между христианскими, исламскими, еврейскими, буддийскими, индуистскими и другими религиозными лидерами. Благодаря ему удалось не только добиться затягивания религиозных ран, но и справиться с противоречиями и экстремизмом, последовавшими за терактами 11 сентября.
По словам Токаева, в этом году саммит проходит в такое же время глобальной неопределенности и нестабильности.
Он выразил надежду на то, что в эти трудные времена этот саммит сможет предоставить религиозным лидерам мира платформу для того, чтобы снова собраться вместе, чтобы сыграть ведущую роль в отстаивании единства. В конце концов, разве их роль не в том, чтобы наводить мосты, успокаивать, исцелять, проявлять милосердие, сострадание и демонстрировать заботу обо всём человечестве?
Альтернативы и короткого пути нет, уверен Токаев. В Казахстане семнадцать крупных религий и более 100 этнических групп. Национальная идентичность республики строится на единстве в разнообразии, диалоге, терпимости, принятии и сопереживании.