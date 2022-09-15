Воронежская область, 29 сентября, 2004, 17:03 — ИА Регнум. По официальным данным, распространенным сегодня пресс-центром администрации Воронежской области и подтвержденным на состоявшейся 29 сентября пресс-конференции вице-губернатора Александра Цапина, Воронежская область "подготовлена к зиме на 97 процентов". Однако эта цифра, судя по всему, учитывает только степень готовности котельных - как заявил Цапин, из 2120 котельных региона лишь 84 (18 в областном центре и 66 - в районах области) не готовы к началу отопительного сезона.

По информации областного штаба по подготовке к зиме, на 29 сентября в Воронеже от горячего водоснабжения отключены 139 жилых домов - "в том числе 127 отключений из-за производства плановых ремонтных работ (в Воронеже этим летом на "плановый" ремонт отводится срок в два месяца - а не две недели, как в большинстве городов России. При этом около 40 жилых домов города не получают горячую воду с июня и даже с апреля - прим. ИА REGNUM), 12 - из-за внепланового ремонта". Еще 47 жилых домов отключены от горячей воды во втором по величине городе области - Россоши. Однако, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, даже эти данные являются преувеличенными. Ряд крупных городских районов еще с весны (одновременно с окончанием отопительного сезона) переведены на "урезанный" лимит подачи горячей воды: при существующем в Воронеже графике 12-часовой подачи горячей воды (с 6 до 12 и с 17 до 23 часов) горожане могут пользоваться водой лишь в вечернее время - да и этот 6-часовой период зачастую урезается коммунальщиками. Никаких объяснений по поводу перевода жилых домов на окончательный сухой паек городские власти не дали, плата за горячую воду взимается в прежнем объеме. При этом появление горячей воды на несколько часов в день является для областного штаба по подготовке к зиме достаточным основанием для отнесения таких домов к списку "отремонтированных" и "подготовленных к зиме".