Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что если бы у него была такая возможность, он бы объявил в Российской Федерации военное положение и начал бы применять на территории бывшей УССР «любое вооружение», поскольку там, по его оценке, приходится воевать с целым блоком НАТО, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Кадыров подчеркнул, что это его личное мнение как российского гражданина, но с его точки зрения ситуация складывается таким образом, что Россия ведёт войну далеко не с кучкой обезумевших нациков, а со всем Североатлантическим альянсом. Даже если Россия достигнет всех целей специальной военной операции на территории бывшей УССР, то «наша война с этими шайтанами не закончится».

«Звучит логично. Киев ведь не в НАТО? Нет. Ему Запад технику и наёмников тащит навалом? Да. Что это, как не война с блоком НАТО?» — пишет Дмитрий П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Многие пользователи считают идею, которую выдвинул глава Чечни, правильной и своевременной, но граждане уверены, что высшее руководство России не согласится совершить такой смелый шаг.

«Чтобы ввести военное положение, надо сначала признать спецоперацию войной, а она пока таковой не является. Так что высшее руководство на такое не пойдёт», — уверен Михаил В.

Некоторые комментаторы отмечают, что если следовать слову российского официоза, то причин для введения военного положения в России нет, ведь всё происходит согласно ранее подготовленному плану, а российская спецоперация идёт своим ходом прямиком к достижению всех поставленных целей.

«Если специальная военная операция России [на территории бывшей УССР] идёт строго по плану, а именно так утверждают на самом верху, то никакого военного положения не требуется. Всё ведь ровно!» — написал Олег К.

Часть пользователей подозревает, что не только участие сил НАТО в поддержке киевского неонацистского режима лежит в основе желания Кадырова ввести в России военное положение.

«Судя по всему, Кадыров знаем намного больше, чем мы. Если Кремль говорит о том, что СВО идёт по плану и все цели будут достигнуты, а Кадыров призывает к военному положению, которого не было всю военную кампанию, то тут намечается конкретное такое противоречие», — заметил Олег К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Нашлись и те, кто отмечает, что нынешняя Россия, такая, какая она есть, войти в состояние военного положение не может, потому что она совсем не создана для этого. Отсюда вывод — для военного положения нам нужна совсем иная страна, другое состояние в обществе, которого пока что даже на горизонте не видно.

«Хороший человек и патриот Кадыров, только вот, боюсь, что его никто не послушает, не захотят услышать. Нашу правящую верхушку устраивает празднование Дня Москвы, когда салют запускают, пока наши бойцы на передовой свои жизни отдают. Деньги, положение, любовницы. Какое уж тут военное положение, когда перед тобой целая россыпь удовольствий капиталистического мира?» — подметил Алексей А.

Напомним, 14 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что если бы у него была такая возможность, то он бы объявил в Российской Федерации военное положение и начал бы применять на территории бывшей УССР «любое вооружение», поскольку там, по его оценке, приходится воевать с целым блоком НАТО.