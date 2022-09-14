Заявление российского гонщика Сергея Карякина о том, что его не допускают до участия в ралли-рейде «Дакар» без письменного заявления об осуждении специальной военной операции России на территории бывшей УССР, стало поводом для реакции в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Томас Кикнейд. Гонки. 1983

Карякин, который лично встретился с этим условием, утверждает, что аналогичные требования получили и остальные спортсмены. Написать письмо с осуждением российской спецоперации указали гонщикам, которые хотят выступить на соревнованиях под патронатом FIA (Международной федерации автоспорта).

Российский спортсмен отметил, что эта самая FIA «громче всех кричала об отсутствии политики в спорте». Получается, что Запад, который ведёт с Россией войну по всем фронтам, всё-таки сумел продавить свои требования даже в автоспорте. Начав с Олимпиады, враги нашего государства один за другим лишали нас возможности демонстрировать свои спортивные навыки, создавая тем самым неблагоприятный информационный фон для России в мире.

Гонщик Сергей Карякин. (сс) Mark Nakoykher

«Свобода слова, демократия — по версии лицемерного и лживого западного мира», — пишет Ольга Т.

Многие пользователи считают, что Запад перешёл все разумные границы, начав требовать от спортсменов подписывать такие мерзкие бумажки. По сути, российских гонщиков просят предать свою Родину, чего, конечно же, наши парни никогда не сделают.

«Если кто-то согласится на эти условия, то это будет просто предательство! Причём не только государства, но и спорта! Наши спортсмены должны участвовать без каких-либо особенных условий. Иначе они должны просто отказаться принимать в этом унижении участие», — считает Мария Р.

«Забыли спросить тех, кто осуждал бомбардировки Японии, Вьетнама, Афганистана, Югославии, Ирака, Ливии, Сирии. Или это другое?» — спрашивает Павел М.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Запада все руки по локоть в крови, но именно он теперь диктует всему миру, что хорошо, а что плохо, кому что можно, а кому чего нельзя. Жаль, что практически все мировые спортивные федерации прогнулись под давлением противников России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Что конкретно нужно осуждать? То, что наши военные защищают мирных жителей от киевских фашистов? Запад уже совсем с катушек съехал. Сам всех налево и направо убивает, вторгаясь, уничтожает другие страны, а России, которая ведёт освободительную спецоперацию, готова империей зла сделать. Позор!» — написала Наталья П.

Часть людей уверена, что Запад очень боится российских спортсменов, потому что они показывают, насколько Россия сильная. Западные же страны хотят, чтобы все поверили в то, что Российская Федерация слабая, а значит, её можно укусить.

«Они просто боятся, что наши снова весь пьедестал займут», — уверен Евгений К.

«Ну вот опять нашли, куда надавать. На спорт. Ничего нового. США уже который год этим занимаются, лишая наших спортсменов возможности показывать миру мощь России», — отметил Иван Е.

Напомним, 14 сентября российский гонщик Сергей Карякин заявил РИА Новости о том, что его не допускают до участия в ралли-рейде «Дакар» без письменного заявления об осуждении специальной военной операции России на территории бывшей УССР.