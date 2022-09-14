Заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области небывалое количество техники и войск, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Со слов Рогова, такого массового скопления военных сил со стороны врага ещё не было. Судя по всему, Киев решил собрать вообще всё, что у него есть, включая самое мощное вооружение из западных стран, а также иностранных наёмников, которые составят компанию рядовым вэсэушникам. Кроме того, нацисты, как это у них заведено, первыми в бой бросят мобилизованных бедняг, которым уготована самая печальная судьба, т. к. никакой реальной военной подготовки у них нет.

«Прошу наше руководство не ошарашивать народ очередным жестом доброй воли и передислокацией. Пора уже навсегда с киевским неонацистским режимом покончить!» — призывает Олег С.

Многие пользователи послушали описываемую Роговым картину и пришли в недоумение из-за того, что враг скапливает свой военный кулак прямо под нашим носом, а российское командование почему-то отмалчивается.

«Это что такое вообще? Власти Запорожской области в курсе концентрации ВСУ, а Минобороны нет? А если знает, то какого рожна не наносит удары по скоплениям войск противника? Как такое с военной точки зрения объяснить? У России что, снаряды для артиллерии кончились?» — удивляется Николай К.

Некоторые комментаторы считают, что Минобороны РФ должно каким-то образом дать народу понять, что ситуация действительно находится под контролем, а про скопление вражеских войск военному командованию России прекрасно известно. Это дало бы людям уверенность в том, что наши бойцы встретят наступление ВСУ во всеоружии и одержат гарантированную победу.

Mil.ru На заседании коллегии Минобороны РФ

«Если такие новости всплывают в СМИ, значит, нас куда-то не туда завернуло. Значит, по скоплениям войск врага удары никто не наносит, либо же наносит в недостаточной степени, чтобы он перестал их скапливать в одном месте. Многие уже видели понтонные переправы, которые наводят нацисты через реки. Раз они наводятся, значит, по ним никто не бьёт. Это плохой знак. Нужно действовать активнее, иначе жди беды», — считает Андрей В.

«Ну, так чего ждём? По сконцентрированным в одном месте войскам легче нанести удар. Отрезать им пути поставки вооружения и отступления. Авиация где?» — спрашивает Вячеслав А.

Часть людей уверена, что Вооружённые силы России встанут на защиту освобождённого от нацистов населения Запорожской области и нанесут противнику сокрушительный удар.

«Будем надеяться, что теперь-то, когда это стало общеизвестно, превентивно ударят и встретят как полагается», — написал Борис Б.

Нашлись и те, кто отметил, что готовящаяся попытка наступления ВСУ обернётся для Киева катастрофическим поражением, после которого он уже никогда не оправится.

«Зеленский решил снова на верную смерть отправить своих военнослужащих. Стоит ли такая игра свеч? Не думаю. Картинка для СМИ, может, и будет создана, но при этом руки Зеленского ещё больше будут кровью запачканы», — поделился своим мнением Генрих Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Напомним, 14 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире «Соловьёв Live» о том, что ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области небывалое количество техники и войск.