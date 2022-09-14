«Если говорить коротко, то история моего трансперехода началась, когда мне было пятнадцать лет и я познакомилась с гендерной идеологией в тамблере. После этого я заявила, что являюсь небинарным человеком», — пишет 23-летняя американка Елена Кирсчнер в своем душераздирающем эссе «By Any Other Name». Елена рассказывает, что интерес к гендерной трансформации у нее проснулся благодаря подростковому увлечению соцсетью тамблер, где она зачарованно смотрела картинки женоподобных андрогинов. Чем больше она проводила времени в этих блогах, тем больше искажалось ее самовосприятие и в конце концов она очутилась в «виртуальном притоне», где «друзья» подсказали ей, что ее подростковые переживания связаны с тем, что она родилась якобы в не своем теле.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Колумнисты American Conservative Джаред Еклет и Мэри МакКласки отмечают, что история Елены не нова. Множество других подростков, решившихся на смену пола, познакомились с гендерной идеологией именно в онлайн пространстве. Сегодня многие исследования показывают, что именно соцсети, блоги и YouTube-каналы убеждают несовершеннолетних школьников объявить себя трансгендерами.

Резкое пристрастие к интернету среди подростков и рост количества старшеклассников, идентифицирующих себя как транссексуалов, не является простым совпадением.

Современные подростки зомбированы цифровым миром. Новые виды электронных медиа — смартфоны, социальные сети и интернет — заполняют все их время. Повсеместное распространение таких технологий означает, что подростки проводят в телефоне больше времени, чем общаются с друзьями, гуляют или готовятся к экзаменам. В среднем американский подросток каждый день проводит за экраном почти девять часов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Книга

Сексуальный и транссексуальный контент насыщает цифровой мир, куда с упоением погружаются большинство старшеклассников. Простой поиск по хештегу выдает тысячи ЛГБТ постов в любой соцсети. Например, в новой соцсети WattPad лишь один хештег открывает более 4,5 млн оригинальных ЛГБТ-рассказов. Или можно вспомнить про TikTok, где поиск «top surgery» (операция по удалению груди) приводит к бесчисленным видео молодых женщин, выставляющих напоказ изуродованную грудь. Причем такие видео набирают миллионы просмотров.

Все это произошло не само по себе. Цифровое пространство все быстрее превращается в главную платформу для продвижения трансгендерной пропаганды среди детей и подростков. В течение многих лет тамблер отказывался удалять контент для взрослых. Другие компании, например Twitter, продолжают одобрять порнографию. Что касается именно трансгендерного контента, то TikTok в этом году обновил свои правила, запретив посты тех, кто выступает против ЛГБТ. Совсем недавно Twitter, уже давно взявший за правило цензурировать инакомыслящих, начал блокировать аккаунты тех, кто сравнивает трансактивизм с «совращением несовершеннолетних».

Однако новой проблемой является то, что некоторые платформы начали помогать детям скрывать свои интересы в интернете от родителей. Некоторые ЛГБТ сайты, такие как «Q chat space» и «LGBT Hotline chatrooms» позволяют молодежи скрыть общение с ЛГБТ незнакомцами от родителей за счет кнопки «экстренного выхода», которая моментально скрывает переписку.

Учитывая то, что интернет-пристрастие среди подростков выросло до небывалых высот и что онлайн пространства становятся все более захламленными пропагандой, не удивительно, что больше представителей поколения Z начали причислять себя к транссексуалам по сравнению со старшими поколениями.

Авторы статьи утверждают, что именно этого и добиваются радикальные гендерные активисты. Они уже долгое время борются за доступ к порнографии в интернете, что якобы важно для развития «экосистемы гомосексуалистов» и для «самопознания» ЛГБТ-молодежи. Именно поэтому организация Human Rights Campaign настаивает на том, что подростки должны иметь доступ к онлайн-пространству, где они «могут уединиться», чтобы «узнать больше» о своей гендерной принадлежности. Именно поэтому GLAAD, еще одна активистская ЛГБТ-группа, пытается оказать давление на руководство социальных сетей, требуя защищать транс-контент от негодующих родителей.

Активисты пытаются убедить общество, что доступ несовершеннолетних к трансгендерному контенту в интернете жизненно важен для психического здоровья ЛГБТ-молодежи. Однако нет ничего более далекого от истины.

Чрезмерное использование соцсетей и просмотр сексуального контента подрывает психологическое здоровье старшеклассников. Несколько недавних исследований выявили, что чем больше времени подростки проводят в социальных сетях, тем более депрессивными и менее удовлетворенными своей жизнью они становятся. Другие исследования показывают, что раннее приобщение к сексуальным материалам в Сети связано с плохим психическим здоровьем и неудовлетворенностью жизнью. Более того, 6% несовершеннолетних пользователей Instagram, страдающих от суицидальных мыслей, связали их возникновение с самой платформой.

Еще хуже то, что защита и продвижение материала, призывающего к смене пола, может привести к необратимым последствиям. Химические и хирургические вмешательства, которые требуются для смены пола, могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, снижение плотности костной ткани и в конечном счете привести к стерилизации. При этом в долгосрочной перспективе они оказывают пагубное влияние на психоэмоциональное состояние: вероятность самоубийства среди тех, кто с помощью хирургического вмешательства изменил пол, в 19 раз выше, чем среди их сверстников.

Kurt Löwenstein Educational Center International Team Гендер

При этом уровень самоубийств среди подростков выше в тех штатах США, где несовершеннолетние могут легко получить доступ к подобным операциям.

Авторы статьи подводят к мысли, что крупные компании социальных сетей из Силиконовой долины не должны решать, что подросткам стоит, а чего не стоит слышать и видеть. Вместо этого родителям с помощью политиков нужно отстаивать права детей на защиту в онлайн-пространстве.

Родителям стоит рассмотреть ряд мер по защите детей в интернете. Например, можно оградить детей от социальных сетей, пока они не подрастут, или поощрять только открытое использование интернета до определенного возраста.

В свою очередь американские законодатели могли бы повысить минимальный возраст для пользования соцсетей, что уже предлагалось в рамках законопроекта о защите частной жизни детей в интернете. Еще одним шагом в правильном направлении стал бы запрет на сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и реклама контента, потенциально вредящего физическому и моральному здоровью несовершеннолетних.

Хочется добавить, что для родителей, не являющихся гражданами США, повлиять на большие технологические компании через Сенат или Конгресс Штатов кажется невозможным и единственным способом защитить ребенка представляется грамотное воспитание. Однако оно требует терпения и трудолюбия не только от ребенка, но и от самого родителя, у которого порой из-за загруженной работой и другими обязанностями жизни не хватает сил и времени на общение с детьми. Так что проблема, кажется, заключается не только в том, что многие дети предпочитают реальной жизни онлайн-грезы, но и в том, что многим подросткам не хватает простого внимания и понимания со стороны старших.